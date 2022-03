Banki reagują na apel KNF. Darmowe konta dla obywateli Ukrainy w bankach w Polsce

Granicę ukraińsko-polską przekroczyło już przeszło 1,3 mln osób, ponad 90% z nich to Ukraińcy i wielu z nich zostanie w Polsce, więc oprócz opisywanego już przez nas wsparcia operatorów telekomunikacyjnych, potrzebne są im też do codziennego funkcjonowania w naszym kraju konta i usługi finansowe w bankach w Polsce.

W zeszłym tygodniu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wystosował apel do banków w Polsce o przygotowanie specjalnych ofert dla obywateli Ukrainy. Oto główne oczekiwania KNF, co do takiej oferty:

Urząd KNF wyraził w nim oczekiwanie niezwłocznego wdrożenia przez banki oferty skierowanej do tej grupy uchodźców, zapewniającej im dostęp do podstawowych usług płatniczych i usprawniającej dystrybucję przeznaczonego dla nich wsparcia finansowego. Podkreślił też konieczność umożliwienia im łatwego zaspokajania codziennych potrzeb życiowych wymagających standardowych transakcji płatniczych.

Zdaniem UKNF oferowany produkt powinien obejmować co najmniej:

podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu

instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów

całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego

dokumentację umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej

spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta

Na dziś już kilka banków w Polsce udostępnia taką ofertę obywatelom z Ukrainy, oto ich lista.

Oferta dla obywateli Ukrainy od Alior Banku

W przypadku Alior Banku zacznę od przygotowania aplikacji mobilnej Alior Mobile do obsługi języka ukraińskiego, która została udostępniona wczoraj w sklepach mobilnych.

Jeśli chodzi o dostęp do konta, obywatele Ukrainy mogą je założyć bezpłatnie w jednym z oddziałów banku okazując jeden z dokumentów: paszport, Karta Pobytu lub Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca.

Założenie „Konta Jakże Osobistego” pozwala na bezpłatne korzystanie z niego - brak opłat za prowadzenie rachunku i kart płatniczych oraz bezpłatne wypłaty z bankomatów przez 12 miesięcy. Bank będzie równiez zwracał prowizje za przelewy na ukraińskie konta.

Link do oferty dla obywateli Ukrainy.

Oferta dla obywateli Ukrainy od Getin Banku

Getin Bank zniósł wszelkie opłaty dla obywateli Ukrainy dla kont osobistych prowadzonych w PLN oraz kont walutowych – w tym w EUR i USD. Mowa tu o braku opłat za prowadzenie konta, korzystanie z kart i przelewy wychodzące do i przychodzące z Ukrainy. Dodatkowo klienci z Ukrainy nie będą ponosili opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN oraz w obcych walutach jak i wypłaty z bankomatów oraz wpłaty we wpłatomatach.

Oferta dla obywateli Ukrainy od Banku Millennium

W Banku Millennium do założenia konta w oddziale banku wystarczy paszport, bez konieczności dokumentowania zamieszkania oraz zatrudnienia w Polsce.

Prowadzenie rachunku, korzystanie z karty płatniczej oraz wypłaty z bankomatów będą bezpłatne, tak samo jak w przypadku dotychczasowej oferty banku dla obywateli Ukrainy - do odwołania.

Również do odwołania bank zniósł pobieranie prowizji od wszystkich przelewów zagranicznych przekazywanych przez klientów indywidualnych do Ukrainy.

Oferta dla obywateli Ukrainy od Banku BNP Paribas

Obywatele Ukrainy mogą założyć również bezpłatne konto w jednym z udziałów Banku BNP Paribas. Tu jednak oprócz paszportu lub Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, trzeba mieć TIN (ukraiński numeru identyfikacji podatkowej) oraz polski numer telefonu.

W ramach założonego konta obowiązują tu darmowe wypłaty gotówki z bankomatów w kraju oraz darmowe wpłaty i wypłaty w oddziałach banku. Bank umożliwia też darmowe przelewy na ukraińskie konta ze zwrotem prowizji.

Oferta dla obywateli Ukrainy od Banku Pekao

Bank Pekao zniósł opłaty za korzystanie z konta dla klientów indywidualnych z Ukrainy, jak i korporacyjnych. Mogą oni korzystać też z bezpłatnych przelewów w obu kierunkach: Polska - Ukraina i Ukraina - Polska.

Klienci indywidualni uruchamiając w oddziale (wystarczy paszport) „Konto Przekorzystne” mogą z niego korzystać bezpłatnie - brak opłat za prowadzenie konta, korzystanie z karty oraz za wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą. Dodatkowo bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji za wymianę walut przy rozliczeniach zagranicznych kartą do konta. Podobnie udogodnienia dotyczą firm w przypadku kont korporacyjnych, niezależnie od wielkości firmy.

Bank Pekao, podobnie jak Alior Bank udostępnia swoją aplikację mobilną Peo Pay w języku ukraińskim.

Szczegóły oferty dla Ukrainy dostępne są pod tym linkiem.

Oferta dla obywateli Ukrainy od Banku Pocztowego

W każdym z oddziałów Banku Pocztowego obywatele Ukrainy mogą założyć bezpłatne konto, okazują tylko swój paszport. Bank nie będzie pobierał od nich opłat za prowadzenie konta, za korzystanie z karty płatniczej oraz za międzynarodowe przelewy SWIFT na Ukrainę, do końca lutego 2023 roku.

Więcej szczegółów oferty dla Ukrainy dostępnych jest pod tym linkiem.

Oferta dla obywateli Ukrainy od Santander Bank Polska

Również w Santander Bank Polska, obywatele Ukrainy mogą skorzystać z uproszczonej procedury przy zakładaniu konta, wystarczy tu okazanie paszportu. Bank nie będzie pobierał opłat za prowadzenie „Konto Jakie Chcę” oraz za „Kartę Dopasowaną” do 31 maja 2022 roku.

Szczegóły oferty dla Ukrainy, dostępne są pod tym linkiem.

Oferta dla obywateli Ukrainy od PKO Banku Polskiego

Największy bank w Polsce - PKO Bank Polski, podobnie jak Alior Bank i Bank Pocztowy umożliwia założenie konta zwolnionego z wszelkich opłat przez obywateli Ukrainy na okres jednego roku do od jego otwarcia. Darmowe „Konto bez Granic” można założyć w oddziale banku, gdzie zostanie wydana od razu tymczasowa karta płatnicza.

Z kolei na okres 3 miesięcy PKO BP udostępni obywatelom Ukrainy darmowe szybkie przelewy do Kredobanku i zwykłe przelewy zagraniczne do każdego banku na Ukrainie.

