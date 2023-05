Ministerstwo Infrastruktury poinformowało dziś o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmienione w jego ramach przepisy oznaczają, iż od tegorocznych wakacji nie zapłacimy za przejazd na autostradzie A2 i A4 na odcinkach odpowiednio Konin - Stryków oraz Wrocław - Sośnica. Obecnie opłaty na tych odcinkach wynoszą 10 gr/km od samochodów osobowych i 5 gr/km od motocykli.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

Zniesienie opłat za przejazd autostradami od pojazdów osobowych spowoduje przeniesienie części ruchu z dróg alternatywnych, wybieranych obecnie przez kierowców z uwagi na opłaty na autostradach. Zwiększy się zatem poziom bezpieczeństwa na drogach krajowych i samorządowych w okolicy autostrad. Zaoszczędzone zostaną dzięki temu też środki na ich utrzymanie, remonty i modernizację.

Płatne odcinki państwowych autostrad, zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, stanowią obecnie łącznie 261 km długości, to niemal połowa z pozostałych płatnych odcinków: A1 Gdańsk – Toruń, A2 Konin – Nowy Tomyśl – Świecko oraz A4 Katowice – Kraków, to łącznie 469 km długości. Te według słów prezesa partii rządzącej mają być bezpłatne już za rok.



Jarosław Kaczyński:

Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy.

Osobiście nieco martwią mnie te słowa: „w ciągu kolejnego roku to załatwimy”, w odniesieniu do jakiejkolwiek własności prywatnej, niemniej może przesadzam i na autostradach się to zakończy.

Podsumowując, zniesienie opłat za przejazd państwowymi autostradami od 1 lipca 2023 roku, dotyczy tylko samochodów osobowych czy motocykli (pojazdy o masie do 3,5 tony), nie będzie też można wprowadzać opłat na innych autostradach zarządzanych przez GDDKiA - będących obecnie w użytku i bezpłatnych oraz tych w realizacji i oddawanych do użytku w kolejnych latach.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury