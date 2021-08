Bezos w składzie porcelany, pracownicy uciekają z Blue Origin

Bezos od czasu przegranego konkursu na lądownik księżycowy zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. Właśnie sparaliżował, przynajmniej na chwilę, działania NASA oraz zniechęcił do siebie już wszystkich, nawet własnych pracowników.

Pyrrusowe zwycięstwo?

Jak już parę tygodni temu pisałem, gdy Government Accountability Office (GOA) odrzuciło odwołanie Blue Origin dotyczące Blue Moon, Bezosowi puściły hamulce. Ogłosił, że pozywa NASA do sądu, a do tego zaatakował kompromitującymi (ale Blue Origin) ulotkami SpaceX, zwycięzcę konkursu, a przy okazji chyba źródło kompleksów najbogatszego człowieka świata.

W sądzie Bezos odniósł malutkie zwycięstwo. NASA chcąc jak najszybciej rozstrzygnąć sprawę, zgodziła się na ponowne wstrzymanie prac nad lądownikiem SpaceX, w zamian za zgodę Blue Origin na przeprowadzenie przyśpieszonego postępowania (sprawa ma szansę zakończyć się pod koniec tego roku).

Zrazić wszystkich

Cała ta krucjata, w której Bezosowi od razu wytknięto hipokryzję, ponieważ krytykował takie postępowanie u konkurencji, może być jednak dla jego firmy bardzo kosztowna. NASA już ogłosiła, że Artemis zaliczy w związku z tą sprawą poślizg czasowy (zapewne usprawiedliwią tym też część własnych wtop w przyszłości). W kuluarach mówi się, że kolejne zlecenia od agencji, a nawet Departamentu Obrony mogą już do tej firmy nie trafić.

Blue Origin zaczyna mieć jednak też poważne problemy wewnętrzne. Według ostatnich doniesień w ostatnich miesiącach z firmy odeszło aż 17 pracowników wysokiego szczebla. Wiadomo już, że część z nich przeszła do konkurencji, w tym także do SpaceX. To prawdopodobnie jednak nie koniec tego eksodusu, dziennikarze mający swoje źródła w firmie mówią, że zdecydowana większość załogi jest zniesmaczona i rozważających odejście jest więcej.

Blue Origin, które poza podskakującym na sto parę kilometrów New Shepardem nie potrafiło zamknąć żadnego projektu, może teraz nie mieć kim ich kończyć. Bezos oczywiście jest w stanie wyłożyć ogromne pieniądze, ale nie kupi entuzjazmu i idącego za nim zaangażowania. A jak pokazał przykład Gwynne Shotwell, najlepsi nie patrzą tylko na liczbę zer na czeku...

