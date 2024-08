Ten klep rozpieszcza graczy! Hitowa produkcja już dostępna za darmo

Epic Games Store kontynuuje tradycję rozdawania gier. W tym tygodniu do odebrania macie prawdziwe perełki – klasyczne odsłony serii Fallout i zręcznościową grę sportową Wild Card Football. A co gracze dostaną za tydzień?

Steam to bez wątpienia najpopularniejsza platforma sprzedażowa gier na świecie. Każdego miesiąca korzysta z niego ok. 123 mln aktywnych użytkowników (dane Backlinko). Konkurencji, w postaci Epic Games Store, czy GOG jest daleko w tyle, ale oba sklepy mają na tyle rozbudowaną ofertę i bazę użytkowników, że nie muszą się zbytnio martwić. Sklep twórców Fortnite ma jedną, zasadniczą przewagę nad pozostałymi marketplace'ami. Gry za darmo.

Platforma znana jest z tego, że każdego tygodnia obdarowuje graczy przynajmniej jednym tytułem. Raz mocnym, z najwyższej półki, raz nieco mniejszym, przyciągającym uwagę konkretnej grupy odbiorców. Na przestrzeni ostatnich lat w sklepie pojawiło się zatrzęsienie tytułów od największych deweloperów, które bez wydawania złotówki można było dodać do swojego konta – na stałe (a przynamniej do momentu, w którym ktoś nie zdecyduje się na usunięcie gry ze sklepu i z naszego konta). Partnerami Epic Games są poważne studia i wydawcy, którzy chętnie dzielą się swoimi mocnymi markami.

Sklep rozpieszcza darmowymi grami niemal non stop, z czego największe szaleństwo ma miejsce w okolicach świąt, gdzie na platformie czeka cały zestaw prezentów. Tak też było w zeszłym roku, gdzie gracze mieli możliwość odebrania aż 17 darmowych gier w ramach świątecznej wyprzedaży. Grom za 0 zł towarzyszą też często darmowe dodatki do najpopularniejszych tytułów, w tym do Fall Guys, Warframe, Honkai Impact 3rd, Disney Speedstorm, Idle Champions of the Forgotten Realms, SYNCED, World of Warships i EVE Online.

Epic Games Store rozpieszcza graczy. Kolejne darmowe gry już dostępne

Obecnie, za darmo na Epic Games Store możecie przypisać do swoich kont dwie gry, choć biorąc pod uwagę fakt, że Fallout Classic Collection składa się z trzech tytułów, mowa jest o 4 grach, za które nie trzeba nic płacić. Oprócz Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game i Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, EGS oferuje za darmo Wild Card Football. To pełna frajdy i łatwa do opanowania zręcznościowa gra z futbolem w roli głównej łącząca rozgrywkę drużynową 7 na 7 z wyjątkowym systemem dzikich kart, dzięki któremu w mgnieniu oka odmienisz losy meczu za pomocą specjalnych bonusów i łamiących zasady zdolności.

Stwórz swój wymarzony zespół: wybieraj spośród setek profesjonalnych graczy w wydaniu ulicznym i zbierz prawdziwy gang z boiska do meczów 7 na 7. Pokonuj kolejne wyzwania i bierz udział w różnych wydarzeniach, aby odblokować nowych graczy i inne ekscytujące nagrody.

Nie graliście? Między 29 sierpnia a 5 września pozycje te przypiszecie za darmo do swoich kont w Epic Games Store. Poznaliśmy też gry, które w sklepie pojawią się za tydzień. Co to będzie?

Football Manager 2024 – stwórz zespół klasy światowej, który będzie gotów do zdominowania rywali w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłkarskich. Postęp nigdy się nie zatrzymuje, gdy dążysz do futbolowej wielkości.

– stwórz zespół klasy światowej, który będzie gotów do zdominowania rywali w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłkarskich. Postęp nigdy się nie zatrzymuje, gdy dążysz do futbolowej wielkości. Sniper Ghost Warrior Contracts – stań się najlepszym zabójcą w najbardziej realistycznej grze o snajperskim fachu. Zanurz się we wciągającej kampanii dla jednego gracza rozgrywającej się na dużych, przestronnych mapach.

Powyższe gry będą dostępne za darmo między 5 a 12 września.