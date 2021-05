Behemoth pionierem na polskiej scenie muzycznej – wyemituje swój niewymienialny token NFT

A teraz, jako pierwszy polski zespół, rozpoczyna emisję tokenów NFT

Behemoth jako pierwszy polski zespół muzyczny wyemituje niewymienialny token (NFT), który będzie powiązany z prawami do pracy autorstwa Rowana E. Cassidy’ego.

Emisja NFT związana jest z siódmą rocznicą wydania albumu The Satanist, który wciąż uważany jest za przełomowy dla zespołu – głównie ze względu na słyszalną zmianę kierunku muzycznego. W 2014 roku polska koncertowa bestia postanowiła pójść w kierunku bardziej organicznego brzmienia i mniej esktremalnych w swoich konstrukcjach kompozycji.

Niewymienialny token (NFT, czyli non-fungible token) to rodzaj tokena kryptograficznego działającego w oparciu o architekturę blockchain. W przeciwieństwie do klasycznych kryptowalut, takie tokeny są są wzajemnie wymienne.

Każdy z tokenów składa się z zapętlonej animacji z dźwiękami z albumu The Satanist. Za warstwę audio odpowiedzialny jest Tomasz „Orion” Wróblewski, basista Behemoth. Zwycięzca aukcji, na której będzie można kupić tokeny otrzyma limitowany wydruk plakatu „Master” podpisany przez muzyków oraz współpracującego przy całym projekcie Rowana E. Cassidy’ego.

Kiedy Rowan zwrócił się do nas z pomysłem, byliśmy podekscytowani możliwością nadania naszym dziełom zupełnie nowego formatu, który jest związany z wieczystą własnością, [Rowan] rzucił wyzwanie Orionowi, by stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, co udokumentuje nasze wejście w przestrzeń sztuki cyfrowej.

Niedawno podobną emisję zapowiedział amerykański zespół metalowy Megadeth. Jak donosił w kwietniu serwis Loudwire, token sprzedano za ponad 18 700 dolarów. Jestem bardzo ciekawy czy polskiemu zespołowi uda się osiągnąć większą kwotę, bo choć teoretycznie status obu kapel jest nieco inny, to Behemoth może się pochwalić bardzo oddaną grupą fanów. Zespołowi od lat zarzuca się, że to „maszynka do zarabiania pieniędzy” i zawsze kiedy to słyszę, jestem zaskoczony, że ktoś przy zespole tego kalibru i ten popularności wciąż nie patrzy na niego, jak na prężnie działający mechanizm, który ma spieniężyć sukces. A Behemoth doskonale wie jak to robić i każdy kolejny fizyczny produkt, który ląduje w ich sieciowym sklepie jest dla oddanych fanów ogromnym wydarzeniem i świetnie się sprzedaje. Możliwe, że w przypadku cyfrowego tokena będzie podobnie.

Tokeny możecie kupić na platformie makersplace.com

