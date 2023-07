W maju tego roku Apple zaprezentowało nowe słuchawki marki Beats - douszne Studio Buds + przyciągają uwagę przede wszystkim swoim wzornictwem i jedną z opcji kolorystycznych. Przezroczyste słuchawki wyglądają nie tylko interesująco, ale także są pierwszymi w portfolio firmy tego typu urządzeniami (nie licząc przezroczystych komputerów iMac G3 z 2003 r.). Teraz Apple powraca z nową odsłoną nausznych słuchawek Beats Studio Pro, które mogą wskazywać kierunek, w jakim podąży druga generacja Airpods Max, bo na ten moment pierwsza odsłona flagowych słuchawek nausznych Apple prezentuje się słabo...

Beats Studio Pro naszpikowane technologią Apple

Platforma akustyczna Beats Studio Pro ma nas zachwycić głębią dźwięków. Wszystko za sprawą specjalnie opracowanych przetworników o średnicy 40 mm, które nie tylko mają dostarczyć optymalną jakość dźwięku, ale i niemal zerowe zniekształcenia nawet przy wysokiej głośności (Apple chwali się, że to wynik o nawet 80% lepszy niż słuchawki Beats Studio3). W połączeniu z procesorem cyfrowym, który optymalizuje dźwięk w końcowym paśmie przenoszenia, usłyszymy słyszysz mocne i zrównoważone brzmienie oraz nawet najsubtelniejsze tony. Do tego Aktywna redukcja hałasu (ANC) nieustannie optymalizująca jakość dźwięku i wyciszająca otoczenie, tryb kontaktu łączący muzykę z dźwiękami otoczenia, funkcja spersonalizowanego dźwięku przestrzennego i dynamicznego śledzenia ruchu głowy oraz wyraźniejszy dźwięk podczas rozmów dzięki mikrofonom wykrywającym głos.

Na jednym ładowaniu Beats Studio Pro działać mają do 40 godzin, a w trybie ANC do 24 godzin. 10 minut ładowania w trybie Fast Fuel zapewni dodatkowe 4 godziny odtwarzania. Słuchawki wyposażone są w łączność bezprzewodową Bluetooth (Bluetooth 5.3) w standardzie Class 1, port audio USB‑C umożliwiający jednoczesne słuchanie i ładowanie oraz analogowe wejściowe gniazdo 3,5 mm. W zestawie znajdziemy także etui do wygodnego przechowywania kabli wraz ze słuchawkami.

Funkcje Beats Studio Pro na urządzeniach z iOS i Androidem

W zależności od urządzenia, z którymi połączycie nowe Beats Studio Pro, otrzymacie szereg dedykowanych funkcji. Słuchawki doskonale odnajdą się w środowisku Apple, jak i na Androidzie - co z pewnością ucieszy tych, którzy chcieliby zakupić sprzęt Apple (choć nie sygnowany logo nadgryzionego jabłka), a korzystają ze smartfona z innym systemem niż iOS.

Rozszerzona obsługa urządzeń Apple

Słuchawki Beats Studio Pro obsługują szereg funkcji natywnych Apple: Łączenie w parę jednym dotknięciem - łatwe i szybkie parowanie z urządzeniami na koncie iCloud

- łatwe i szybkie parowanie z urządzeniami na koncie iCloud Siri - powiedz "Hej, Siri", żeby aktywować asystenta głosowego

- powiedz "Hej, Siri", żeby aktywować asystenta głosowego Znajdź - funkcja pozwala zlokalizować na mapie zgubione słuchawki na podstawie ostatniego otrzymanego sygnału o ich położeniu

- funkcja pozwala zlokalizować na mapie zgubione słuchawki na podstawie ostatniego otrzymanego sygnału o ich położeniu Bezprzewodowe uaktualnienia oprogramowania - automatyczne aktualizowanie oprogramowania i dodawanie nowych funkcji

Rozszerzona obsługa urządzeń Android

Słuchawki Beats Studio Pro zawierają szereg funkcji systemu Android: Szybkie parowanie Google - błyskawiczne parowanie urządzeń jednym dotknięciem oraz automatyczne parowanie ze wszystkimi urządzeniami Android i Chrome zapisanymi na koncie Gmail

- błyskawiczne parowanie urządzeń jednym dotknięciem oraz automatyczne parowanie ze wszystkimi urządzeniami Android i Chrome zapisanymi na koncie Gmail Przełączanie dźwięku - płynne przełączanie dźwięku między Androidem, Chromebookiem oraz innymi zgodnymi urządzeniami

- płynne przełączanie dźwięku między Androidem, Chromebookiem oraz innymi zgodnymi urządzeniami Znajdź moje urządzenie - łatwe odnajdywanie słuchawek za pomocą opcji Google Znajdź moje urządzenie⁷

- łatwe odnajdywanie słuchawek za pomocą opcji Google Znajdź moje urządzenie⁷ Aplikacja Beats na Androida - uzyskaj dostęp do opcji personalizacji produktu, aktualizacji oprogramowania oraz nowych funkcji, żeby w pełni korzystać ze swoich słuchawek

Beats Studio Pro. Cena i dostępność

Jest jeszcze cena. Nowe słuchawki Beats Studio Pro kosztują w Polsce 1849 zł. To o ponad 1000 zł mniej niż AirPods Max, które obecnie na tle Studio Pro wypadają blado i na ten moment wstrzymałbym się z ewentualnym zakupem Max'ów. Apple zapewne szykuje ich nową generację i można przypuszczać, że niektóre rozwiązania ze Studio Pro pojawią się w nowym modelu - pytanie tylko kiedy i za ile... Na odpowiedź na to pytanie jeszcze trochę poczekamy.

Słuchawki Beats Studio Pro dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych. Do wyboru są następujące kolory: jasnopiaskowy, granatowy, ciemnobrązowy, czarny.