Seria ROG Phone zawsze słynęła z olbrzymiej wydajności. Nadszedł czas by pokazać, co potrafią smartfony na MediaTeku.

Asus zdecydowanie czuje, w którym kierunku zmierza rynek i dzięki swoim staraniom dziś jest marką, która w świecie smartfonów jednoznacznie utożsamiana jest z gamingiem. Jego serio ROG przyjmowana jest bardzo ciepło, a kolejne urządzenia pokazują, jak wiele mocy można wykrzesać z topowych rynkowych chipsetów. Jednocześnie też Asus wrzuca do swoich urządzeń wszyzstko co najlepsze - ekrany z niesamowicie wysokimi prędkościami odświeżania, olbrzymie baterie czy pokaźne ilości pamięci RAM czy miejsca na dane - wszystko po to, by użytkownicy mieli świadomość, że zawsze mają do dyspozycji naprawdę potężny zapas mocy. Urządzenia marki zawsze jednak bazowały na SoC od Qualcommu, utwierdzając rynkowe przeświadczenia, że tylko one nadają się do gamingu. Teraz marka postanawia to zmienić.

Asus ROG Phone 6D i 6D Ultimate - specyfikacja techniczna

6.78 calowy wyświetlacz AMOLED, 165 Hz, 1 miliard kolorów, HDR10+, Gorilla Glass Victus

MediaTek Dimensity 9000+

16 GB RAM

256/512 GB pamięci wbudowanej (512 w wariancie Ultimate)

dualSIM, dotykowe sensory gamingowe

Android 12

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, 5G

2xUSB-C, czytnik pod ekranem, IP X4, głośniki stereo, NFC, dedykowany konektor na akcesoria

aparat z tyłu: 50 Mpix, f/1.9,PDAF (główny), 13 Mpix, f/2.2 (szeroki kąt) , 5 Mpix (macro)

aparaty z przodu: 13 Mpix, f/2.2

bateria 6000 mAh,

ładowanie 65 W

wymiary: 173 x 77 x 10.3 mm

waga: 239 g

Jak widzicie - różnic względem podstawowego Rog Phone'a 6 nie ma wiele, ale to nie znaczy, że nie ma ich wcale. Ba, z zewnątrz telefony różnią się znacznie, ponieważ Asus opracował technologię, którą nazwał "AeroActive Portal". Jest ona dostępna w wariancie Ultimate i wykrywa, kiedy podpięte jest akcesorium AeroActive Cooler. Wtedy obudowa otwiera się na specjalnym zawiasie. dzięki czemu akcesorium może chłodzić bezpośrednio komponenty urządzenia. Jak podaje sam Asus - pozwala to uzyskać niezwykłą stabilność pracy i utrzymać najwyższą wydajność przez długi czas.

Jednocześnie na rynku debiutuje Asus ROG Phone 6 - Batmat Edition

Jeżeli jednak sam wygląd Asusa ROG Phone 6/6D nie jest dla was wystarczająco odjechany, marka przygotowała jeszcze jeden smartfon szczególnie dla takich właśnie osób. Oczywiście - chodzi o współpracę z DC i telefon mocno inspirowany Batmanem. Pod spodem będą drzemały w nim podzespoły Rog Phone'a 6/6D, ponieważ w zależności od rynku napędzany będzie Snapdragonem 8+ gen.1 bądź wspomnianym MediaTekiem 9000+. Tutaj jednak oprócz mocy liczy się też wygląd i tam, gdzie inni stawiają tylko na inne kolorki smartfona, Asus poszedł na całość.

Smartfon sprzedawany jest w specjalnej, inspirowanej Batmanem walizce, w której znajduje się oczywiście specjalnie przygotowany telefon, mający wykończenie pasujące do klimatu nocnego Gotham, a także - customową nakłądkę z ikonami, animacjami, tapetami, AoD i dźwiękami pasującymi do postaci. Wraz ze smartfonem otrzymujemy zestaw akcesoriów, w tym - zasilaną przez USB latarnie pozwalającą wyświetlić na ścianie pomieszczenia Bat-sygnał. Świetny gadżet dla fanów serii. Jeżeli chodzi o ceny, to model z Batmanem zaczynać się będzie od 5899 zł, a ceny standardowych modeli 6D/6D Ultimate to 4699/6899 zł.