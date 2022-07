Gamingowe smartfony ASUS ROG Phone 6

Zaprezentowane smartfony ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro napędzane są procesorem Snapdragon® 8+ Gen 1, oferują maksymalnie do 18 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wbudowanej. By w trakcie grania ciepło nie stanowiło problemu w osiągach ani nie było nieprzyjemne dla użytkownika zastosowano układ chłodzenia GameCool 6 wykorzystujący technologię chłodzenia procesora 360 stopni. Graczy na pewno ucieszy pojemność baterii, bo ta wynosi 6000 mAh. Rozrywkę podziwiać będziemy na 6,78-calowym wyświetlaczu AMOLED ze wsparciem dla HDR10+ od Samsunga.

Jego częstotliwość odświeżania wynosi aż 165 Hz, a dodatkowo stać go na najniższy na świecie poziom opóźnień w sterowaniu dotykowym, który wynosi 23ms. Smartfony posiadają trzy obiektywy: szerokokątny Sony IMX766 50 MP, ultraszerokokątnym 13 MP i do makrofotografii. Wideo nagrywane jest z HDR10+, a przedni aparat oferuje 12 MP. ROG Phone 6 jest dostępny w wariantach kolorystycznych Phantom Black i Storm White, dysponuje oświetleniem Aura RGB na tylnym panelu, maksymalnie 16GB pamięci RAM i do 512GB pamięci. ROG Phone 6 Pro oferuje dodatkowy wyświetlacz ROG Vision na panelu tylnym i topową specyfikację, czyli 18 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Słuchawki gamingowe ASUS-a dla smartfonów

Wśród pokazanych słuchawek znalazły się ROG Cetra True Wireless Pro i ROG Cetra True Wireless. Pierwszy model oferuje dwa tryby pracy: przewodowy (USB-C) i bezprzewodowy, a działanie bazuje na przetworniku ESS Quad DAC. Model Cetra True Wireless Pro oferuje aktywną redukcję szumów, wbudowany optymalizator dźwięku i zintegrowany przetwornik ESS 9280 Quad DAC. ROG Delta S Wireless to natomiast pierwszy gamingowy zestaw bezprzewodowy z dwoma trybami połączeń - wspiera Bluetootha oraz 2,4 GHz. Jest także zestaw słuchawkowy ROG Delta S Core, który powstał z myślą o jak najbardziej komfortowym użytkowaniu.

Akcesoria gamingowe ASUS-a: chłodzenie, kontroler i inne

Akcesoria, o których wspominałem obejmują gamepada ROG Kunai 3 dla ROG Phone 6, szkło ochronne dla ROG Phone 6, a także dedykowane etui. AeroActive Cooler 6 będzie można umieścić na tyle urządzenia, by skorzystać z wbudowanej chłodnicy termoelektrycznej wspieranej przez sztuczną inteligencję oraz wentylator. Efekty jego działania to redukcja temp. urządzenia nawet o 25 stopni. Dla graczy również ważne będą dodatkowe cztery przyciski fizyczne, które odegrają dużą rolę podczas rozgrywki.