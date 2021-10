Stało się, wszystkie baterie z Chevroletów Bolt EV do wymiany

Przypomnę, po krótce o co chodzi, Chevrolet Bolt EV to jeden z najpopularniejszych samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych i przez chwilę symbol tego, że „stare” firmy motoryzacyjne są w stanie gładko przejść do produkcji elektryków. Niestety dość szybko zaczęły pojawiać się informacje o pożarach kolejnych egzemplarzy, a producent rozpoczął śledztwo, do którego szybko włączono producenta ogniw LG Chem.

Okazał się, że błędy wynikają z błędów w procesie produkcji i mogą dotknąć właściwe każdy egzemplarz. Obie firmy próbowały stworzyć oprogramowanie, który pomoże wykryć uszkodzone baterie, ale koniec końców podjęto decyzję o wymianie wszystkich akumulatorów z Boltów EV, co będzie kosztować minimum 1,8 mld dolarów. Jaki będzie podział kosztów między GM a LG Chem, narazie nie wiadomo.

Cała operacja już trwa, właściciele samochodów są po kolei wzywani do serwisu, gdzie samochód musi zostać na jakieś dwa dni. Wspomniane oprogramowanie, będące częścią firmware'u trafi do samochodów w listopadzie i będzie miało za zadanie identyfikować te egzemplarze, w których już coś niepokojącego zaczyna się dziać, aby wzywać ich do serwisu w pierwszej kolejności.

Na poziomie ogólnym opracowano harmonogram bazujący na szacowanym zagrożeniu dla poszczególnych serii akumulatorów. Chevrolet i LG w toku wewnętrznego śledztwa oceniły, że zależnie od czasu produkcji zagrożenie wystąpienia usterki mocno się zmienia.

Zalecenia dla właścicieli samochodów, w których baterie nie zostały wymienione, mówiące żeby:

- parkować swoje samochody tylko na zewnątrz,

- nie ładować ich w nocy w miejscach zamkniętych,

- ustawić maksymalny poziom ładowania na 90 procent pojemności baterii.

- nie dopuścić do rozładowania poniżej poziomu określonego zasięgiem 70 mil,

pozostają w mocy.