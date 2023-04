Korzystasz z Autopay i często jeździsz do Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier? Już wkrótce z poziomu aplikacji będziesz mógł wykupić e-winiety za przejazd płatnymi odcinkami autostrad w tych krajach.

Autopay to system pozwalający na automatyczne płacenie za przejazdy autostradami A1 i A4 Katowice-Kraków, postój na wybranych parkingach oraz korzystanie z usług oferowanych przez myjnie. Jego działanie jest banalnie proste - wystarczy jednorazowe zapisanie danych pojazdu w systemie, wybranie metody płatności i gotowe. Użytkownik ma do wyboru kilka różnych opcji:

płatność kartą płatniczą

zapłać z Play

pobranie opłaty automatycznej bezpośrednio z rachunku bankowego (opcja dostępna w Banku Millennium, Bank Pocztowy, Alior Banku, Banku Pekao, ING Banku Śląskim, Spółdzielczej Grupie Bankowej, Santander Banku)

Co trzeba zrobić, by móc korzystać z Autopay? Tu do wyboru są trzy opcje i każda z nich nie powinna sprawiać problemów. Z Autopay można korzystać:

za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na urządzeniach z iOS i Androidem - także na smartfonach Huawei bez usług Google (App Store, Google Play, AppGallery)

bezpośrednio na stronie www

poprzez bankowość elektroniczną (wybrane banki)

Co dalej? Autopay w kilka sekund zidentyfikuje zarejestrowany w systemie pojazd po numerze rejestracyjnym, podniesie szlaban na bramkach i automatycznie pobierze opłatę z podpiętej karty płatniczej lub dopisze koszt do rachunku za telefon.

Jednak Autopay to nie tylko automatyczne płacenie za przejazdy autostradami A1 i A4 Katowice-Kraków. To także wsparcie dla e-TOLL - systemu poboru opłat elektronicznych za autostrady opartego o technologię GPS , który zastępuje dotychczasowe rozwiązania. Zmiana dotyczy wszystkich pojazdów lekkich, czyli samochodów osobowych, motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t. Obowiązuje on na 2 odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin - Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. Korzystanie z Autopay eliminuje konieczność kupowania e-Biletów autostradowych. System automatycznie kupi właściwy bilet. A już wkrótce w aplikacji pojawi się możliwość zakupu e-winiet bezpośrednio w aplikacji.

e-winiety w Autopay. Jeszcze więcej możliwości w aplikacji

Wprowadzenie do aplikacji możliwości zakupu e-winiet było ogłoszone na początku roku, gdy firma Autopay Mobility podsumowywała swoją działalność w 2022 r. Zapowiedziane funkcjonalności to kolejny krok w rozszerzeniu funkcjonalności aplikacji i systemu Autopay, który w tym roku ma także pozwolić na automatyczne płacenie za tankowanie na polskich stacjach paliw - z tego rozwiązania można już korzystać w Niemczech. Kierowcy tankujący na jednej z 1200 stacji paliw należących do sieci Jet, Hem i Sprint mogą zrealizować płatność przez Autopay.

Jednak płatności za paliwo to nie wszystko co pojawi się w tym roku. W aplikacji już niedługo pojawią e-winiety, z których pierwsi kierowcy skorzystają 26 kwietnia. Otworzą one wygodne płacenie za przejazdy w kilku europejskich krajach. Wraz z nimi kierowcy będą mogli podróżować po Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech - wszędzie tam gdzie potrzebne są obecnie winiety za przejazdy. 26 kwietnia 2023 r. wybrani użytkownicy Autopay będą mogli kupić e-winiety bezpośrednio w aplikacji mobilnej - którzy? Tego operator nie zdradza. W przesłanej wiadomości dowiadujemy się jedynie, że szczegóły są udostępnione na stronach Autopay - jednak na próżno ich tam szukać - przynajmniej na ten moment.

Wraz z wprowadzeniem e-winiet umożliwiających podróżowanie po płatnych odcinkach europejskich autostrad, Autopay zmienia swój regulamin, którego zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać tego samego dnia - 26 kwietnia. W regulaminie znajdziemy zapisy związane z zasadami realizacji usługi e-winiety, reklamacji, faktur elektronicznych oraz zasad realizacji przejazdów.