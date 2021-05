Pod koniec kwietnia tego roku, Bank Pekao udostępnił opcję zakładania konta przez internet przy wykorzystaniu e-dowodu, smartfona z NFC, jednak nadal z koniecznością zrobienia selfie, dla potwierdzenia swojej tożsamości. To dosyć upierdliwe i często czasochłonne – a to złe oświetlenie, a to źle kadr złapany itp. problemy potrafią wydłużyć ten proces o kilkadziesiąt minut.

Od wczoraj z kolei, klienci Banku Millennium mogą zakładać konta online, bez wychodzenia z domu i bez konieczności robienia zdjęć obu stron dowodu osobistego, no i bez selfie z aparatu smartfona.

Jest jednak jeden warunek, trzeba jednocześnie posiadać rachunek bankowy w jednym z tych banków:

Alior Bank

BNP Paribas

ING Bank Śląski

mBank

Pekao SA

Santander Bank

Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej:

Jako pierwsi na rynku wdrożyliśmy proces zakładania konta, który wykorzystuje potencjał usługi dostępu do informacji o rachunku AIS (ang. Account Information Service) w ramach otwartej bankowości. Od października zeszłego roku w podobny sposób mogą zakładać konta firmowe właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych.

Teraz udostępniliśmy ten sposób również klientom indywidualnym. Po wprowadzeniu konta na selfie, stwarzamy kolejną, bardzo nowoczesną możliwość założenia rachunku osobistego. Tym samym chcemy jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby wszystkich klientów i dać im wybór najbardziej dogodnej dla nich formy. Obecnie z nowego procesu mogą skorzystać klienci, którzy mają konto w jednym z sześciu innych banków, jednak będziemy go rozwijać o kolejne.

Jak wygląda ten proces zakładania konta w Banku Millennium? Przypomina on trochę opcję, dostępną kiedyś w niektórych bankach, w których mogliśmy zakładać konta przy pomocy kontrolnego przelewu z innych banków.

Jednak w tym przypadku nie wykonujemy żadnych przelewów. Wystarczy we wniosku o założenie konta zaznaczyć opcję – Online i podać kilka podstawowych danych osobowych. W następnym kroku wskazujemy bank, w którym mamy już konto i dla potwierdzenia swojej tożsamości logujemy się na nie – czyli podobnie jak podczas logowania do ePUAP Profilem Zaufanym założonym w systemie transakcyjnym banku. Na koniec zatwierdzamy podpisanie umowy z Bankiem Millennium hasłem otrzymanym w wiadomości SMS, po czym nasze nowe konto zostaje aktywowane.

Źródło: Bank Millennium.