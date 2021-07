Bang & Olufsen zapowiada pierwsze bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumu

Rynek słuchawek bezprzewodowych rozrasta się w bardzo szybkim tempie – kolejne produkty pojawiają się jak grzyby po deszczu, bo każdy chce uszczknąć sobie odrobinę tego tortu. Bang & Olufsen nie jest firmą po której produkty sięgną wszyscy. Ceny duńskiej marki audio dla wielu okazują się przesadzone – ale miłośnicy wysokiej jakości dźwięku nie bez powodu sięgają właśnie po słuchawki i głośniki z ich portfolio. W swojej ofercie od dawna mają oni prawdziwie bezprzewodowe słuchawki (których ceny startują od 1599 złotych) — ale nie oferują one aktywnej redukcji szumu. To ma zmienić się w najnowszym modelu: Beoplay EQ, który trafi do sprzedaży już w sierpniu.

Bang & Olufsen Beoplay EQ – pierwsze bezprzewodowe słuchawki firmy z noise cancellingiem

Bang & Olfusen Beoplay EQ mają trafić do sprzedaży 19 sierpnia 2021 w dwóch kolorach: czarnym oraz złotym w cenie 399 Euro. Słuchawki wyposażone są w zestawy trzech mikrofonów na każdej słuchawce. Dwa z nich odpowiedzialne za aktywną redukcję szumów, trzeci zaś odpowiada za rozmowy głosowe. Urządzenie ma podziałać około 20 godzin na jednym ładowaniu (mowa tutaj o pełnym cyklu: naładowanych słuchawkach oraz w pełni naładowanym etui). Same słuchawki mają podziałać około 6,5 godziny z włączonym noise cancellingiem oraz godzinę dłużej gdy opcja ta jest wyłączona. Etui naładujemy za pomocą kabla USB typu C, albo bezprzewodowo (Qi).

Najwyższa półka cenowa – ale czy nowe słuchawki Bang & Olufsen będą najlepszym wyborem dla poszukujących bezprzewodówek z ANC? To się dopiero okaże – pewnym jednak jest, że konkurencja na tym polu jest duża. Recenzja Sony WF-1000XM4 i ich wysokie miejsce we wszelkich zestawieniach najlepszych słuchawek bezprzewodowych raczej nie pozostawia złudzeń: to jeden z najciekawszych produktów w swoim segmencie, a do tego są nieco tańsze od nadchodzącego modelu duńskiej firmy.