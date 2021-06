Czy warto kupić Sony WF-1000XM4?

Słuchawki pojawią się w sklepach 11 czerwca i z tego, co udało mi się dowiedzieć, będą kosztować około 1200 złotych. To bardzo rozsądna cena jak za sprzęt tej klasy i nie uważam, by japońska firma przesadziła. Oczywiście nie miałem w uszach wszystkich dostępnych słuchawek TWS, ale jeśli patrzeć przez pryzmat brzmienia i jakości ANC, to przy ostatnich testowanych przeze mnie modelach wygląda to tak:

Samsung Galaxy Buds Live (słabo) < Samsung Galaxy Buds Pro (bardzo dobrze) – Apple AirPods Pro (bardzo dobrze) < Sony WF-1000XM4 (REWELACYJNIE)

Sony WF-1000XM4 brzmią kapitalnie, ANC jest zauważalnie mocniejszy i bardziej dokładne niż w topowych Applach i Samsungach, sprzęt przegrywa jedynie ergonomią (choć to też po części kwestia indywidualna). Gdybym nie był w tej chwili użytkownikiem iPhona/iPada i nie miał swoich AirPodsów Pro, szukając świetnie brzmiących słuchawek TWS z ANC do Androida, kupiłbym Sony WF-1000XM4 bez wahania. I bardzo żałuję, że sprzęt wraca już do producenta, bo korzystanie z niego było czystą przyjemnością.

Plusy

kapitalne brzmienie

świetne ANC

zmniejszone etui ładowane bezprzewodowo

Minusy