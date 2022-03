Czy możemy już ogłosić zwycięzcę w plebiscycie na najdziwniejszy zabieg marketingowy roku? Balenciaga lubi dziwić i szokować. Tym razem jednak pomysłodawcę projektu chyba trochę poniosło. Co autor miał na myśli tworząc ideę wysyłania zaproszeń na pokaz w postaci zepsutych iPhonów?

Roztrzaskane iPhony zamiast papieru

Tak, Balenciaga serio wysłała do przyszłych gości pokazu kolekcji jesienno-zimowej stare iPhony z rozbitym wyświetlaczem. Z tyłu urządzenia wygrawerowano spersonalizowany napis z danymi odbiorcy oraz datę show, które odbędzie się już jutro, 6 marca. Na opakowaniu znalazła się notka, że urządzenie jest „prawdziwym artefaktem z 2022 roku” służącym wyłącznie do celów pokazowych. Ponadto Balenciaga zaznacza, że stan urządzenia nie jest efektem celowego działania, a jedynie wynikiem wieloletniego użytkowania i zaniedbań. U osób obdarowanych tym nietypowym zaproszeniem wywołało to nie lada konsternację. Pomysł jest co prawda oryginalny, ale co później zrobić z takim elektrośmieciem? Być może jest to jakiś przejaw ekologicznego aktywizmu i próba ponownego wykorzystania niezdatnych do użytku telefonów.

Źródło: Luxurylaunches

To nie pierwszy raz kiedy Balenciaga promuje swoją nową kolekcję w tak ekstrawagancki sposób. Pokaz wiosna-lato 2022 został poprzedzony kampanią reklamową z udziałem Simpsonów. Goście pokazu zostali zaproszeni do sali kinowej w gmachu Theatre du Chatelet w Paryżu na emisję specjalnego odcinka, w którym Homer stara się sprezentować ukochanej Marge ubrania od Balenciagi. Program zebrał owacje na stojąco od gwiazd pokroju Justina Biebera czy Kim Kardashian.

Zaproszenia w postaci roztrzaskanych iPhonów mogą być wstępem do większego przedstawienia, które Balenciaga zaplanowała na niedzielę. Pokaz kolekcji jesień-zima 2022 odbędzie się 6 marca o 11:30. Stream z Balenciaga 360° Show dostępny będzie na stronie producenta.