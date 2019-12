A to ci niespodzianka! Od teraz ponad sto numerów kultowego Bajtka dostępne w Archive.org!

Bajtek: magazyn komputerowy, którego nie trzeba przedstawiać żadnym starym wyjadaczom. Jego historia sięga 1985 roku — to jedno z pierwszych czasopism dla fanów komputerów które pojawiło się na polskim rynku. W drugiej połowie lat 80. krajobraz w tym temacie wyglądał zupełnie inaczej. Czasy w których komputer zagościł do każdego domostwa miały dopiero nadejść, interfejsy nie były tak przyjazne jak dziś, no i… co tu dużo mówić: były rzeczą dla największych zapaleńców. I to właśnie oni tworzyli i czytali czasopismo, które trafiło do bazy Archive.org!