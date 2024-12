Bądź bezpieczny w sieci i świadomy zagrożeń. To dla twojego dobra

Bezpieczeństwo w sieci to coś, o czym piszemy często. Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowanie środki, by wykraść nasze dane, w tym logowania np. do banków. A to prosta droga do czystego konta. Wielokrotnie przestrzegamy przez fałszywymi wiadomości SMS, e-mailami i linkami, które prowadzą do spreparowanych stron popularnych serwisów. Do tej pory, zgłoszenia incydentów związanych oszustwami w internecie, najłatwiej można było wysłać, kontaktując się z CERT, odwiedzając stronę Zgłoś incydent. To zmieniło się wraz z nową funkcją w mObywatelu, która w aplikacji pojawiła się kilka miesięcy temu. Chodzi oczywiście o usługę "Bezpiecznie w sieci", o której pisaliśmy wielokrotnie i którą mocno promuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Wiedza, rozwaga i zgłaszanie zagrożeń to najważniejsi sprzymierzeńcy w walce z cyberprzestępcami. Pieniądze i dane Polaków są celem ich ataków każdego dnia. Dlatego wszelkie podejrzane zdarzenia warto zgłaszać ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Usługa Bezpiecznie w sieci w mObywatelu pozwala to robić szybko i łatwo, a dodatkowo pomaga zdobywać wiedzę o internetowych zagrożeniach. Warto dzielić się tymi informacjami z rodziną i znajomymi, aby tworzyć coraz bardziej cyberbezpieczne społeczeństwo.

– mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

I bardzo dobrze, że ją promuje, gdyż wielu z nas wciąż nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń czyhających na nas każdego dnia. Internet jest fantastycznym miejscem, w którym spędzamy coraz więcej czasu, co wykorzystują hakerzy czekający na nasze najdrobniejsze potknięcie. Lepiej więc być przezornym i świadomym tego, co może się stać – warto dmuchać na zimne, niż później stresować się sytuacją, w której np. tracimy wszystkie oszczędności, bo kliknęliśmy link prowadzący do złośliwego oprogramowania. Dlatego zawsze będziemy przypominać i podawać dalej komunikaty związane z cyberbezpieczeństwem – także wtedy, gdy pochodzą one od konkretnych ministerstw.

Cyberbezpieczeństwo to nie przelewki. Warto pamiętać, by być w sieci czujnym

Warto więc mieć pod ręką mObywatela i w razie konieczności działać. Zrobimy coś dla siebie i przy okazji damy znać odpowiednim instytucjom, że coś złego się dzieje w polskiej sieci i warto reagować. Po to mamy NASK i odpowiednie służby, by reagowały nawet na najdrobniejsze zgłoszenia naruszeń cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, usługa Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel pozwala szybko i łatwo zgłosić podejrzane sytuacje do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Znajdują się w niej narzędzia i wskazówki, jak zgłosić:

podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail,

złośliwą stronę internetową,

oszustwa, w tym np. fałszywe sklepy,

nielegalne treści internetowe, np. przedstawiające niepokojące zachowania wobec dzieci,

inne incydenty, które trudno dopasować do konkretnej kategorii.

W aplikacji znajduje się także stale rozbudowywana Baza wiedzy, w której zamieszczono porady, ostrzeżenia i ważne komunikaty przygotowane przez CERT Polska. Choć na ten moment nie ma tam zbyt wielu wpisów, warto do niej zaglądać. Warto też aktywować powiadomienia, dzięki którym użytkownik informowany jest na temat potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.