Piłka nożna, jaka jest, każdy widzi. Dwa zespoły walczą o zdobycie bramki, wrzucając piłkę do bramki przy użyciu niemalże dowolnej części ciała. Kibice zazwyczaj nie myślą o tym co dzieje się z ciałem sportowca, lecz naukowcy tak i odkrywają ciekawe zależności.

Piłka wyszła za boisko i sędzia wskazuje róg. Emocje rosną przed wykonaniem punktu stałego meczu, a cały stadion zaczyna wrzeć od napięcia. Piłkarze walczą o dobrą pozycję, aby wykorzystać sytuację jak najlepiej i prześlizgnąć się za przeciwnikami gdy nadejdzie okazja. Piłka leci i jest bramka strzelona główką!

Naukowcy zbadali co się dzieje z mózgiem piłkarza

To o czym zaś nie myślimy w momencie euforii, to fakt, że przecież ta osoba odebrała twardą, rozpędzoną piłkę, własną głową. Naukowcy zbadali, czy nasz organ jest równie zadowolony ze wbicia bramki, jak kibice, zawodnicy i cały ich sztab. Odpowiedź znaleźli badacze z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii, którzy opublikowali wyniki w swojej pracy na łamach Annal of Biomedical Engineering (Annały Inżynierii Biomedycznej).

medicalxpress.com

Okazało się, że nawet lekkie uderzenia w głowę, wywołują odczuwalne skutki w mózgu. W eksperymencie wzięło udział ośmiu zdrowych i dorosłych mężczyzn. Zadano im proste zadanie, wykonywać kontrolowane odbicia główką. Siła uderzeń była podobna do tego, czego można się spodziewać na boisku. Zaś do pomiarów wykorzystano sensory EEG i specjalnie zaprojektowane ochraniacze na zęby, które mierzyły ruchy głowy i pracę mózgu.

Na przelotną chwilę tracili przytomność

Za każdym razem gdy piłka uderzała w ich głowy, mózg wysyłał więcej fal delta. Są one związane z aktywnością naszego organu podczas snu i otępienia. Zatem gdy występują w czasie gdy człowiek nie śpi, prowadzą do zaburzenia percepcji i koncentracji. W skrócie osłabiają uwagę, co nie jest raczej najbardziej pożądanym efektem dla sportowców. Większość szybko wracała do normalności, jednak czas ten był różny dla każdego z uczestników.

Jak podaje portal MedicalXpress, do tej pory, podobne badania wykonywano dopiero po zakończonym meczu lub nawet całym sezonie. Zdobyte wyniki dają dobrą podstawę do kolejnych testów. Dzięki nim będzie można przewidzieć skutki konkretnych wydarzeń i stworzyć nowe wytyczne, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa sportowcom.