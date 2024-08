Backbone One – recenzja. Granie na smartfonie nabrało dla mnie sensu

Szukacie idealnego kontrolera do iPhone'a lub smartfona z Androidem? Backbone One w edycji PlayStation sprawdzi się przede wszystkim jako urządzenie do grania zdalnego na konsoli PS5. Jednak to nie wszystko, co potrafi. To urządzenie, z którego skorzysta każdy gracz.

Nie jestem zapalonym graczem mobilnym, ale w poszukiwaniu alternatywy do PS Portal, z którym mam stale problemy, sięgnąłem po właśnie takie rozwiązanie – smartfon połączony z kontrolerem. Nie mówię jednak o bezprzewodowym kontrolerze DualSense, a dedykowanym sprzęcie od Backbone, który miałem okazję przetestować. I muszę przyznać, że to jedno z najfajniejszych akcesoriów, z którymi miałem ostatnio do czynienia i jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak przemyślane jest to urządzenie.

Już po kilku sekundach od wyjęcia go z pudełka, w którym zbyt wiele nie znajdziemy (kontroler, wymienne wkładki i karta z kodem QR do aplikacji), mogłem cieszyć się rozgrywką – zarówno w gry już zainstalowane na moim smartfonie, jak i uruchamiane zdalnie na PS5. Co ciekawe, chcąc grać zdalnie na swoim PS4/PS5, musicie upewnić się, że kupujecie kontroler w wersji PlayStation. Standardowa edycja nie działa z oficjalną apką PS Remote. Co ciekawe, Backbone One – PlayStation Edition bez problemu radzi sobie z graniem w chmurze Xbox.

Choć początkowo obawiałem się, że Backbone nie poradzi sobie z telefonem w etui, może obawy szybko zostały rozwiane. Fakt, iPhone 15 Pro w obudowie nie zmieścił się do kontrolera z założonymi standardowymi wkładki, ale dzięki dostarczonym alternatywnym wkładkom mocowanym magnetycznie, zmieścił się już bez problemu – i to zarówno w przypadku oryginalnego etui Apple, jak i bardziej nastawionej na ochronę obudowie UAG, która jest grubsza niż większość dostępnych na rynku etui.

Telefon zamontowany w kontrolerze jest stabilnie, gumowe wkładki trzymają go pewnie i trzeba przyznać, że takie połączenie w dłoni leży idealnie – choć oczywiście wszystko zależy od wagi samego smartfona. Wra z iPhonem 15 Pro, całość waży 363,5 g, czyli o 85,5 g więcej niż kontroler Dualsense. Różnica jest, ale nie jest bardzo odczuwalna. Backbone jest bardzo uniwersalny, nie ma więc też problemu z dużo większymi smartfonami. Konstrukcja kontrolera jest przemyślana w taki sposób, by można było z niego korzystać z różnymi modelami – zarówno iPhone'ów, jak i smartfonów z Androidem. Urządzenie jest rozsuwane, z maksymalnym rozstawem 18 cm (miejsce na smartfon), więc nawet duży iPhone Pro Max się w nim zmieści, a wymienne wkładki pozwolą uzyskać zadowalający efekt dla obudów w różnym kształcie.

Backbone One - PlayStation Edition. Przewodowy kontroler do iPhone'a

Backbone łączy się z iPhonem przewodowo – "wtyka" się go do portu USB-C w smartfonie. Nie przekłada się to na jakoś zwiększone zużycie baterii, ale zapewnia niższe opóźnienia i brak konieczności ładowania samego kontrolera. W sprzedaży dostępne są dwa warianty tego urządzenia: ze złączem Lightning oraz USB-C. Tu nie ma uniwersalnego wyboru i decydując się na zakup, trzeba mieć pewność, że będzie pasował do posiadanego modelu smartfona. Backbone dostępny jest zarówno w edycji standardowej z przyciskami ABXY oraz licencjonowanej Sony z układem przycisków oraz symbolami znanymi z konsol PlayStation. I ten właśnie kontroler miałem możliwość testować przez kilkanaście ostatnich dni. I choć dedykowany jest przede wszystkim graniu zdalnemu na PlayStation, bez problemu radzi sobie z innymi tytułami.

Kontroler testowałem zarówno w grach pobieranych z App Store, jak i przy korzystaniu z aplikacji do strumieniowania tytułów z mojej konsoli PlayStation 5 – zarówno w ramach oficjalnej apki PS Remote App, jak i MirrorPlay oferującej dużo więcej opcji niż to, co serwuje graczom PlayStation. W każdym z przypadków nie miałem żadnych problemów z graniem na padzie podłączonym do telefonu. Wszystko działało bez żadnego wcześniejszego konfigurowania. Kompatybilne gry, a jest ich naprawdę dużo, są odpowiednio oznaczane w App Store, więc bez problemu dowiadujemy się, czy można w nie zagrać z wykorzystaniem Backbone, czy innego kontrolera.

Backbone posiada wszystkie podstawowe przyciski znane z konsol PlayStation. Przycisk "capture" służy do robienia zrzutów ekranu lub wideo zapisywanych bezpośrednio w pamięci telefonu, a przycisk "Backbone" uruchamia aplikację mobilną. Wyposażony jest w złącze 3,5 mm pozwalające cieszyć się rozgrywką na przewodowych słuchawkach. Ma też wbudowany port USB-C umożliwiający ładowanie smartfona w czasie rozgrywki.

Bacbone One. Kontroler prawie idealny

Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, przyczepiłbym się do dwóch rzeczy. Z czego jedna jest mniejszym problemem i od niej zacznę. Na co dzień korzystam z iPhone'a 15 Pro, który wraz z Backbone sprawdza się doskonale, ale gdy korzystam z telefonu w orientacji pionowej, wystające mocowanie kontrolera często utrudnia mi korzystanie z gestu przechodzenia do ekranu początkowego (przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi). Nie mam jakoś przesadnie dużych palców, ale wywołanie gestu wymaga ode mnie kombinowania. Problem z oczywistych względów nie występuje w orientacji poziomej, jednak iPhone z nią nie radzi sobie z nią, gdy jesteśmy na ekranie początkowym.

Druga rzecz jest już bardziej poważna – abonament. Kontroler Backbone swoje kosztuje. Sugerowana cena opisywanego modelu to 589 zł. Zaglądając na Ceneo, można znaleźć go w znacznie niższych cenach, nawet za mniej niż 400 zł (w wersji ze złączem Lightning). To wciąż więcej niż oficjalne kontrolery do PS5, czy Xbox. Problem w tym, że wydanie takich pieniędzy nie kończy sprawy. Producent blokuje niektóre jego funkcje, oczekując, że będziemy płacić abonament Backbone+. Ten odblokowuje dodatkowe możliwości akcesorium, w tym korzystanie kontrolera z innymi urządzeniami, takimi jak komputery PC, Mac, czy iPadami, nagrywanie rozgrywki w 1080p z możliwością edycji wideo, automatyczne strumieniowanie na platformie Twitch, czy wbudowany czat głosowy. Co prawda pierwszy rok Backbone+ dostępny jest za darmo, jednak każde jego kolejne przedłużenie kosztuje 124,99 zł rocznie.

Niby niewiele (dzieląc to na 12 miesięcy, wychodzi nam nieco ponad 10 zł), ale wciąż – ograniczanie funkcji i udostępnianie ich wyłącznie w płatnej wersji to jakieś nieporozumienie. Abonament jest jednak opcjonalny i jeśli szukacie wyłącznie grania na smartfonie, nie trzeba z niego korzystać. Szkoda tylko, że apka mobilna tak bardzo zachęca do jego wykupienia. Sama aplikacja Backbone, dostępna zarówno na iOS, jak i Androida służyć będzie przede wszystkim do aktualizacji oprogramowania kontrolera, kalibracji gałek analogowych, sprawdzenia przycisków, gwarancji itp. Jeśli nie korzystacie z abonamentu, do niczego więcej nie będzie potrzebna. Dla użytkowników aplikacji jest też coś ekstra – możliwość odebrania darmowych 3 miesięcy dostępu do Apple Arcade, gdzie czekają dziesiątki gier, w które można zagrać na kontrolerze. Oferta obowiązuje do 5/8/2025 r. ale można podejrzewać, że po tym czasie zostanie przedłużona. Choć w szczegółach akcji napisane jest, że darmowe Apple Arcade jest dla subskrybentów Backbone+, z promocji mogą skorzystać wszyscy.

Backbone One – PlayStation Edition. Podsumowanie

Kontroler Backbone to jedno z lepszych akcesoriów do iPhone'a, z którym miałem do czynienia. Choć abonament odblokowujący dodatkowe funkcje, które powinny być dostępne za darmo, może zniechęcać, warto rozważyć zakup kontrolera. Tym bardziej, jeśli jesteście graczami – zarówno tymi niedzielnymi, jak i bardziej zaawansowanymi. Kompatybilność z grami robi wrażenie i można z niego korzystać również w przypadku strumieniowania gier. Zarówno w ramach Playstation Remote Play, jak i usług grania w chmurze.

Backbone One - PlayStation Edition plusy lekki i wygodny w trzymaniu przez kilka godzin

obsługuje smartfony w etui

dodatkowe złącze słuchawkowe

możliwość ładowania telefonu bezpośrednio przez kontroler

wsparcie dla aplikacji do grania zdalnego i w chmurze minusy abonament

nieco zbyt głośne "kliknięcia" przycisków

utrudniony dostęp do gestu przejścia do ekranu początkowego

cena, która może zniechęcić do zakupu

Artykuł zawiera linki afiliacyjne. Sprzęt do recenzji dostarczył polski dystrybutor.