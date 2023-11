Klasycznego Macintosha już nie kupisz, ale ten komputer może być Twój

Firma, która znana jest przede wszystkim z przenośnych sprzętów do grania prezentuje swój niewielkich rozmiarów komputer PC inspirowany klasycznym już Macintoshem 128K. Co oferuje AYANEO Retro Mini PC AM01?

Firma AYANEO kojarzona jest przede wszystkim z przenośnych retro "konsolek" oraz sprzętu do grania w nowe tytuły w formie przenośnej. W swojej ofercie ma cały szereg sprzętów dla graczy, z różnej półki cenowej. W ostatnim czasie producent zaprezentował szereg urządzeń, które do sprzedaży trafią w przyszłości - od inspirowanych konsolami Nintendo urządzeniami stacjonarnymi, po powerbanki nawiązujące swoim wyglądem do sprzętów retro. Wszystko to w ramach serii AYANEO REMAKE, która z projektu koncepcyjnego wkracza w fazę produkcyjną. Jednym z pierwszych urządzeń nawiązujących do klasyki i oddającym hołd zapomnianym już sprzętom jest AYANEO Retro Mini PC AM01.

AYANEO Retro Mini PC AM01. Powrót do przeszłości

Na pierwszy rzut oka AYANEO Retro Mini PC AM01 to powrót do lat 80. ubiegłego wieku, gdy na rynku debiutuje Macintosh 128K - pierwszy z tego typu komputerów Apple, który do sklepów trafił w 1984 r. Komputery typu all-in-one z 9-calowym ekranem CRT o rozdzielczości 512 na 342 pikseli działający pod kontrolą mikroprocesora MC68000 i 128 KB pamięci RAM. Do tego wbudowana stacja dyskietek, niewielkich rozmiarów konstrukcja i możliwość swobodnego przenoszenia go z miejsca na miejsce.

AYANEO Retro Mini PC AM01 wygląda jak młodszy i nieco odświeżony brat Macintosha 128K - oczywiście bez ekranu i stacji dyskietek. Te jednak zostały odwzorowane w obudowie komputera, by nawiązywały do tego klasycznego już sprzętu. W zamian dostajemy bardziej nowoczesne rozwiązania, o których właściciele Macintosha 128K w latach 80. mogli tylko pomarzyć. To m.in. procesory AMD (w zależności od konfiguracji to Ryzen 3 lub Ryzen 7). I choć z perspektywy 2023 r. nie są to najmocniejsze układy, w tego typu sprzętach sprawdzą się idealnie.

Tym bardziej, że zamiast 128 KB pamięci RAM (jak w oryginalne) użytkownik ma do swojej decyzji od 8 do 32 GB pamięci. Do tego szereg portów: USB 3.2 Gen1 (USB-C), USB 3.2 Gen2 (USB-A), USB 2.0 (USB-A), RJ45 10/100/1000M, HDMI 2.0, DP 1.4, złączę słuchawkowe 3.5 mm oraz zasilanie. Komputer oferuje możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu 4K z odświeżaniem 60 Hz, wspiera WiFi 6 oraz Bluetooth 5.2. Nie mogło też zabraknąć możliwości rozbudowania - to m.in. slot na dodatkowy dysk SSD/HD, czy wymienna pamięć RAM.

AYANEO Retro Mini PC AM01. Cena i dostępność

Zainteresowani? Komputer AYANEO Retro Mini PC AM01 dostępny jest do kupienia na platformie Indiegogo, w różnych konfiguracjach i cenach. Za podstawowy model z procesorem AMD Ryzen 3 3200U, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 150 dolarów (ok. 590 zł) z darmową wysyłką, lecz bez doliczonych opłat celnych. Najdroższa dostępna konfiguracja to procesor AMD Ryzen 7 5700U, 32 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci wewnętrznej i wyceniona została na 382 dolary (ok. 1504 zł). Ceny te dostępne są w ramach wcześniejszych zamówień "Early Bird". Po upływie okresu promocyjnego wzrosną o ok. 50 dolarów.

Producent zapewnia, że komputery będą wysyłane jeszcze przed nowym rokiem, więc jeśli szukacie prezentu dla gadżeciarza lub dla siebie samych i lubicie estetykę pierwszych komputerów Macintosh, warto zainteresować się tą ofertą.