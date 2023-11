Gra z uwielbianej serii do pobrania za darmo! Zostało tylko kilka dni

Tydzień bez darmowej gry do pobrania, tygodniem straconym. Tydzień temu był to podarunek od Valve, tym razem otrzymamy go od Ubisoftu.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was o udostępnieniu za darmo gry wszech czasów przez Valve - Half-Life, z okazji jej dwudziestolecia.

Teraz Ubisoft postanowił oddać za darmo do pobrania grę Assassin’s Creed Syndicate, a mamy na to czas do 6 grudnia, a więc do zbliżających się Mikołajek.

Ubisoft z radością chce ci podarować Assassin’s Creed Syndicate. Możesz pobrać swoją darmową grę od 27 listopada od godziny 14:00 do 6 grudnia do godziny 14:00 (twojego czasu lokalnego) i będziesz mógł w nią grać, kiedy tylko zechcesz!



Warto, nie warto? Skoro za darmo, z pewnością warto ją sprawdzić, jeśli nie graliście w tę grę wcześniej, a zwłaszcza jeśli jesteście fanami serii Assassin’s Creed. Z naszą obszerną recenzją tej pozycji możecie zapoznać się pod tym linkiem. Tu zostawię jedynie jej końcowy werdykt:

Gra niczym jednak nie zachwyca, nie każe do siebie wracać i nie definiuje na nowo serii. Te kilkanaście godzin spędzonych w Londynie odhaczam jednak jako ciekawą przygodę i miłą jesienną wycieczkę. Taką na około 15 godzin jeśli spojrzeć jedynie na główną opowieść. Fani serii nie będą rozczarowani, ale nie sądzę by Syndicate było w stanie przyciągnąć nowych graczy. Solidny Assassin’s Creed, wart sprawdzenia. Tylko tyle i aż tyle.





Co trzeba zrobić, by pobrać tę grę za darmo? Wystarczy odwiedzić ten link i po kliknięciu w przycisk Ubisoft Connect PC zalogować się na swoje konto, do którego gra automatycznie zostanie przypisana.

