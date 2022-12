Na przełomie listopada i grudnia w Las Vegas odbyło się AWS re:Invent - 11. odsłona jednej z największych imprez technologicznych na świecie. Na miejscu udział wzięło 50 tys. uczestników, a zdalnie połączyło się ponad 300 tys. programistów, menadżerów i fanów technologii, którzy słuchali o przyszłości internetu i rozwiązaniach, które w najbliższym czasie pomogą w odnajdywaniu się w chmurze. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia zaprezentowano m.in. Amazon Security Lake, AWS SimSpace Weaver i Amazon DataZone - nowych usług w ramach Amazon Web Services, które zostaną udostępnione w przyszłym roku.

AWS re:Invent. Ciekawostki i nowości na 2023 r.

Jednym z ważniejszych tematów tegorocznej konferencji było szybsze wykrywanie zagrożeń, analiza i reakcja na incydenty.

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem dla każdej firmy, niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę danych, wykrywanie naruszeń reguł korporacyjnych czy też zapobieganie oszustwom. Większość firm opiera się na danych z logów i informacjach o zdarzeniach, aby identyfikować potencjalne zagrożenia i luki w zabezpieczeniach, analizować alerty bezpieczeństwa i odpowiednio na nie reagować. Jednakże informacje te pochodzą z różnych źródeł, a więc ich analiza wymaga wcześniejszej agregacji danych i zaprezentowania ich w spójnym formacie. To zajmuje czas, co może upośledzić zdolność do wykrywania problemów i reakcji na nie

Rozwiązaniem tego problemu ma być uruchomienie tzw. security data lake. Amazon Security Lake pozwoli na szybkie i bezpieczne tworzenie zautomatyzowanego zbierania danych z różnych źródeł. Usługa ta pozwala na wygodne przechowywanie i zarządzanie nimi, co umożliwia szybsze wykrywanie, analizę i reagowanie na zagrożenia. Z rozwiązania korzysta już część firm.

Na konferencji pojawiła się też kwestia symulacji przestrzennych. Teraz z tych rozwiązań może skorzystać każdy, co pozwala na eksperymentowanie i lepsze planowanie praktycznie wszystkiego: od ruchu drogowego przez wąskie gardła w łańcuchach dostaw po odbudowę zasobów leśnych. Symulacja odgrywa kluczową rolę w innowacyjności, ponieważ użytkownicy mogą eksperymentować na scenariuszach, których nie dałoby się przeprowadzić w rzeczywistości. AWS SimSpace Weaver to usługa obliczeniowa pomagająca uruchamiać wielkoskalowe symulacje przestrzenne w chmurze bez konieczności zarządzania złożoną infrastrukturą.

AWS re:Invent to także zapowiedź Amazon DataZone - pomaga użytkowników w łatwym wyszukiwaniu, organizowaniu i udostępnianiu danych w swych organizacjach, a także ich analizie z wykorzystaniem najlepszych narzędzi analitycznych AWS i zarządzaniu nimi w prawidłowy sposób. A co to oznacza w praktyce? Firmy będą mogły stymulować większą innowacyjność, umożliwiając pracownikom szybsze podejmowanie merytorycznych decyzji w oparciu o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje.

Nowości w chmurze Amazon Web Services

Jednak to nie wszystko, co Amazon miał do zaprezentowania w ramach AWS re:Invent. W trakcie trwania konferencji zapowiedziano m.in. osiem nowych funkcjonalności Amazon SageMaker (nauczanie maszynowe), pięć nowych funkcji bazodanowych i analitycznych, AWS Clean Rooms (bezpieczne "pomieszczenia" do prezentacji danych), trzy instancje Amazon EC2 oparte na nowych chipach zaprojektowanych przez AWS i wiele innych. Ważnym elementem konferencji była również informacja, że firma Descartes Labs zajmująca się analizą ogromnych baz danych wprowadziła rozwiązania AWS, aby udostępniać innym firmom dane przestrzenne przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności i zwalczania zmian klimatu.