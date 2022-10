Warszawa stolicą chmury obliczeniowej

Podczas wydarzenia zaplanowano liczne warsztaty i wystąpienia, m.in. dot. sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, migracji do chmury, internetu rzeczy oraz budowania infrastruktur i aplikacji w chmurze. Wpisuje się to w globalną strategię Amazon Web Services, które do końca 2025 roku zamierza bezpłatnie przeszkolić z usług cloud computingowych aż 29 milionów ludzi na całym świecie!

Cloud Computing rośnie w siłę

Na miejsce wydarzenia nie bez powodu wybrano Warszawę, ponieważ to właśnie Polska ma być swoistym hubem Amazon Web Services na całą Europę Środkową i Wschodnią (CEE). Do stolicy Polski przyjechało wielu liderów Amazon Web Services, m.in. Joseph Hoolachan (General Manager, Central & Eastern Europe Expansion Markets), Dragos Madarasan (Solutions Architect Team Lead) czy Gunnar Grosch (Senior Developer Advocate). Sam AWS od kilku lat mocno inwestuje w naszym kraju, rozbudowując zwłaszcza swoje struktury w warszawskim biurze. W Polsce działają również biura Amazon Development Center, odpowiadające za najbardziej innowacyjne rozwiązania spod znaku Amazona, m.in. projekt Alexa, technologie text-to-speech, natural language understanding oraz sprzęt i oprogramowanie Ring Device.

– Wydarzenie AWS Pop-up Hub Warsaw zdecydowanie podkreśla znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej w globalnej strategii AWS. Stopień adopcji chmury w naszej części Europy wciąż jest znacząco niższy niż w krajach Europy Zachodniej, dlatego im szybciej nadrobimy ten dystans, tym lepiej dla całej nowoczesnej gospodarki – mówi Tomasz Dwornicki, prezes zarządu spółki Hostersi, posiadającej najwyższy status partnerstwa w Polsce z Amazon Web Services, AWS Premier Tier Services.

Przypomnijmy, że Amazon od lat jest największym dostawcą chmury publicznej na świecie. Kluczem do zbudowania tej przewagi były inwestycje w sieć centrów danych już od połowy lat 90-tych, które dały podwaliny pod Amazon Web Services. W 2021 roku Amazon Web Services (AWS) wygenerował przychody w wysokości 62,2 mld dolarów, a zestawienie Magic Quadrant amerykańskiej agencji analitycznej Gartner sytuuje AWS jako lidera wśród największych dostawców usług chmurowych.