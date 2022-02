AWS ogłosił 5 technologicznych trendów na 2022 rok

Technologia rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Rozwiązania, które jeszcze rok temu mogły się wydawać nierealne do wdrożenia, dziś stają się codziennością.AWS przygotował listę pięciu trendów, które w 2022 roku odegrają największą rolę i w dalszej perspektywie – dosłownie – odmienią nasze życie.

Inteligentne domy dla seniorów

Technologia pełni ważną rolę w rozwiązywaniu ludzkich problemów. W 2022 roku domy i budynki staną się lepszymi asystentami i pomogą zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców.

- Jednym z inspirujących przykładów jest japońska firma Z-Works, która koncentruje się na poprawie opieki nad osobami starszymi za pomocą technologii – powiedział dr Werner Vogles, CTO Amazon. – Firma rozmieściła czujniki w łóżkach i pokojach w domach seniora i podłączyła je wszystkie do chmury w celu ciągłej analizy danych. Macierze czujników nie tylko monitorują parametry życiowe. Z racji tego, że uruchamiają modele uczenia maszynowego wytrenowane w chmurze, czujniki mogą również stwierdzić, czy dana osoba idzie do łazienki i po prostu nie wraca. W takim przypadku system może powiadomić kogoś dyżurnego, aby sprawdził samopoczucie mieszkańca.

Technologia ma docelowo łączyć proste zadania, jak: ściemnianie światła, zamykanie drzwi i wyłączanie piekarnika, z tymi bardziej kontekstowymi i proaktywnymi, tworząc nową klasę domów, odpowiadających na potrzeby starzejącej się populacji.

Chmura obecna wszędzie, nawet w restauracji

W ciągu 15 lat AWS zbudował imponującą globalną infrastrukturę, obejmującą ponad 25 regionów geograficznych z 81 strefami dostępności. W ostatnim czasie ogłosił także uruchomienie tzw. AWS Local Zones w 30 nowych lokalizacjach, w tym w Polsce. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że siła i możliwości rozwiązań chmurowych wychodzą poza obszar dotychczasowych zastosowań oraz tradycyjny model scentralizowanej infrastruktury.

W 2022 roku wysoce wyspecjalizowana chmura zacznie przekształcać działanie handlu elektronicznego oraz magazynów, restauracji i sklepów detalicznych. Można ją będzie znaleźć w domowych sprzętach – czajniku i telewizorze – ale też we flocie przewożącej towary (samochodach, ciężarówkach, statkach i samolotach). Chmura będzie dystrybuowana na całym świecie i połączona z dowolnym urządzeniem lub systemem cyfrowym na ziemi, a nawet w kosmosie.

Internet dotrze do nas z kosmosu

- W ciągu następnych pięciu lat ponad 20 tysięcy satelitów znajdzie się w LEO (satelita o niskiej orbicie okołoziemskiej) nad naszą planetą. Wśród nich około 1,5 tys. z Projektu Kuiper firmy Amazon, sieci satelitów, której celem jest dostarczanie szybkich i niedrogich łączy szerokopasmowych do nieobsługiwanych i niedostatecznie obsługiwanych społeczności na całym świecie. Pierwsze mają trafić na orbitę jesienią 2022 r. – mówi dr Werner Vogels. – Wraz z tym szerokopasmowym łączem widzę zupełnie nową klasę aplikacji, które na tym skorzystają.

Większość aplikacji cyfrowych jest ograniczona przez istniejącą sieć, zaprojektowaną z myślą o niskich przepustowościach lub przerywanej łączności. Aby uniknąć zakłóceń, niektóre z nich, jak tradycyjny nawigator GPS, zostały zaprojektowane do pracy w trybie offline. Skutkuje to tym, że dane szybko się dezaktualizują, a samo urządzenie ma ograniczoną funkcjonalność w porównaniu z podłączonymi do sieci odpowiednikami. Co by się stało, gdyby łączność, przepustowość oraz duże opóźnienie, przestały stanowić problem?

W szkołach każde dziecko mogłoby korzystać z tych samych narzędzi edukacyjnych – również podczas zajęć zdalnych. Podejmowalibyśmy szybsze działania w sytuacjach katastrof. Małe i średnie firmy miałyby możliwość tworzenia miejsc pracy w społecznościach wiejskich na całym świecie. Słowem, wszechobecna łączność pozwoliłaby zniwelować przypadki cyfrowego wykluczenia i wpłynęłaby na każdy aspekt naszego życia oraz funkcjonowanie firm. Więcej o przewidywaniach na 2022 i najbliższe lata przeczytacie tutaj.

Programowanie bez znajomości kodu

Odkąd 15 lat temu pojawiła się chmura, firmy dostarczają klientom nowe pomysły i produkty szybciej i na większą skalę niż kiedykolwiek. Jednak nawet przy takim przyspieszeniu, ludzie nadal spędzają nieproporcjonalnie dużo czasu w jednym obszarze technologii: tworzeniu oprogramowania. W 2022 roku coraz większą rolę odegra uczenie maszynowe (machine learning, ML), które wesprze programistów w tworzeniu bezpieczniejszego i bardziej niezawodnego kodu. ML uwolni programistów od przyziemnych części ich pracy, jak przeglądy kodu i poprawki błędów, i pozwoli im skoncentrować się na projektowaniu. Technologia może również sprawdzać błędy i na bieżąco weryfikować funkcjonalność oprogramowania.

Zmieni to całkowicie zasady gry, dając możliwość tworzenia oprogramowania (oraz produktów na nim opartych) szerszej liczbie osób w organizacji – także tym, którzy dotychczas z programowaniem mieli niewiele wspólnego. Te same techniki sztucznej inteligencji będą wykorzystywane we wszelkiego rodzaju obszarach medialnych: tworzeniu filmów, muzyki i literatury, a także w wykrywaniu fałszywych treści i oszustw.

Jak aplikacja może mieć wpływ na ślad węglowy

Programiści są przeszkoleni, aby optymalizować architektury pod kątem bezpieczeństwa, wydajności, niezawodności i kosztów. Od 2022 roku na liście priorytetów pojawi się też zrównoważony rozwój. Konsumenci, którzy do niedawna chcieli, aby filmy i muzyka były przesyłane strumieniowo w wyższej jakości, a strony internetowe ładowały się szybciej, zaczynają zauważać negatywny wpływ, jaki ta wygoda ma na środowisko. Aktywną rolę w zmniejszaniu śladu węglowego będą odgrywali deweloperzy biorący pod uwagę energię potrzebną do uruchomienia ich aplikacji.

- Postawmy sprawę jasno: technologia zużywa energię, a w AWS jesteśmy zaangażowani w dokonywanie inteligentnych wyborów w zakresie infrastruktury. Jesteśmy na dobrej drodze, aby do 2025 r. korzystać w 100 proc. ze źródeł odnawialnych – mówi dr Werner Vogels. – Jednak stworzenie chmury opartej na energii wiatrowej, słonecznej lub wodnej to tylko część odpowiedzialności za zrównoważony rozwój, którą my, deweloperzy i naprawdę każdy zaangażowany w prowadzenie firmy, musi podejmować. Jest to wspólna odpowiedzialność i autentyczny wysiłek, którego klienci, pracownicy i potencjalni pracownicy będą coraz częściej wymagać.