Jesteśmy na AWS re:Invent 2021 w Las Vegas

Chmura publiczna stała się już dla wielu firm pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o wybór infrastruktury do wdrażania aplikacji, systemów, rozwiązań analitycznych i administracyjnych. Ta popularność napędza naturalnie dynamiczny rozwój sektora.

To powoduje też, że na rynku mamy coraz więcej graczy, a czołówka stara się wprowadzać coraz to ciekawsze nowości. Obecnie na rynku króluje AWS, w którego konferencji w Las Vegas mamy właśnie okazję uczestniczyć na żywo.

Automatyzacja i inteligencja na wyciągnięcie palca

Obecnie wszystkie firmy skupiają się na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań skupionych wokół automatyzacji pracy oraz zwiększaniu efektywności działania analityki danych. Nic zatem dziwnego, że w trakcie wydarzenia przygotowano sporo wydarzeń związanych właśnie z tym oraz trenowaniem użytkowników z użycia samej chmury publicznej. Nie da się ukryć, że sam próg wejścia do rozpoczęcia przygody z cloudem jest niski, jednak aby móc wykorzystać pełny potencjał oferowanych funkcji bez przepłacania wymaga już sporo doświadczenia.

Co ciekawe, w tym roku AWS mocno zaznacza także tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Ostatnie miesiące przyspieszyły cyfryzację przedsiębiorstw, zatem nic dziwnego, że mamy teraz liczne spotkania na ten temat. W obszarze chmury cały czas musimy dbać o odpowiednie bezpieczeństwo, zaczynając od ustawień sieci, zapór sieciowych, poprzez użycie kont technicznych i przypisanie im minimalnych uprawnień oraz bezpieczne przechowywanie danych, a kończąc na monitorowaniu podejrzanych aktywności. Chmura pomaga, ale zdecydowanie nie może zastąpić.

Poza tym AWS stawia na roboty. W wielu sektorach da się dostrzec braki rąk do pracy, a ceny robotów spadają na tyle szybko, że możemy być przekonani, że będą pojawiać się w nowych branżach, w tym rolnictwie. Amazon oferuje tutaj usługi Robomaker. Pozwalają one na testowanie oprogramowanie, zarządzanie flotą pojazdów, aktualizację oprogramowania czy zbieranie z nich danych.

Już nie tylko na Ziemi

Pisząc o robotach, możemy płynnie przejść do rozwoju oferty w kategorii niezwiązanej bezpośrednio z Ziemią, tj. tworzeniem systemów dla branży kosmicznej. Z jednej strony mówimy tu o systemach do zarządzania satelitami na Ziemi, z drugiej o rozwoju akceleratora kosmicznego w ramach AWS dla nowych pomysłów. Moim zdaniem to świetna inicjatywa, ponieważ ta branża jest dopiero na początku swojej drogi i czeka nas jej bardzo dynamiczny rozwój, a tu wsparcie młodych firm jest niezbędne.

Wkrótce będziecie mieli okazję przeczytać wywiad z Clintem Crosierem, generałem, który pracował w siłach powietrznych wojsk USA, a obecnie odpowiedzialny jest za rozwój oferty związanej z kosmosem w AWS.

Dajcie znać, czego konkretnie chcecie dowiedzieć się z AWS re:Invent 2021.