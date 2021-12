Obecnie 5G jest powoli wdrażane, w zależności od kraju mówimy tu o różnym tempie adopcji. Sama sieć nie stanowi jednak tak wielkiej rewolucji dla odbiorców indywidualnych, jak bezpośrednio dla graczy przemysłowych, w przypadku których mówimy o możliwej obsłudze znacznie większej niż dotychczas liczbie urządzeń wysyłającymi i odbierającymi informacje cały czas.

Prywatne sieci 5G czekały na swój moment

Dlaczego w ogóle mówimy o prywatnych sieciach 5G? Od wielu lat w przemyśle stosowane są rozwiązania Internetu Rzeczy, które służą automatyzacji pracy, monitorowaniu stanu najróżniejszych maszyn i mają stanowić element wspomagający wszystkie procesy. Z czasem liczba tych urządzeń rośnie i mówimy tu o coraz bardziej zaawansowanych produktach, takich jak autonomiczne pojazdy transportowe, roboty montujące komponenty czy systemy wizyjne dbające o bezpieczeństwo. Coraz więcej danych, coraz więcej urządzeń, konieczność zmniejszania opóźnień oraz zadbania o jak najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Prywatna sieć zapewni firmom bezpieczeństwo i skalowalność infrastruktury. Względem WiFi wyróżni się ona oferowanym zasięgiem, a urządzenia 5G w porównaniu do rozwiązań wykorzystujących standard LoRaWAN pozwolą na transfer znacznie większych ilości informacji. Naturalnie, wszystko będzie zależeć od konkretnych scenariuszy użycia, ale w przypadku tych złożonych wybór prywatnej sieci 5G okaże się szybko zwracającą się inwestycją.

5G jako usługa?

Obecnie wdrożenie sieci 5G po stronie potencjalnie zainteresowanego klienta przemysłowego byłoby niezwykle wymagające i wymagałoby potem utrzymania całości po jego stronie. Podejście do tematu w stylu prywatnej sieci jako usługi ułatwia cały temat. Zamawiany jest cały potrzebny sprzęt, na miejsce przyjeżdża profesjonalny zespół, który montuje sieć; klient otrzymuje odpowiednie karty SIM, które montuje w urządzeniach, i po swojej stronie zarządza całością z poziomu przeglądarki. Natomiast samym hardwarem dalej opiekuje się dostawca usługi. Proste, skuteczne i tu tkwi przyszłość rozwiązań przemysłowych, w przypadku których mówimy o dużej skali i adekwatnych budżetach.

Prywatna sieć 5G ma szereg zastosowań. Może zostać ona wykorzystana w systemach autonomicznych robotów w fabrykach, analizie obrazu w systemie monitoringu; systemach komunikacji i monitoringu na lotniskach czy w portach w odseparowaniu od dotychczasowych sieci WiFi; na stadionach sportowych w celu zapewnienia kibicom dostępu do relacji na żywo uzupełnionych o elementy rozszerzonej rzeczywistości lub specjalnych, spersonalizowanych aplikacji. Z pewnością w perspektywie najbliższych 5 lat będziemy mieli okazję poznać sporo wdrożeń, które łatwo dostrzeżemy.

Amazon Web Services zaprezentowało ostatnio, na razie tylko dla USA, prywatną sieć 5G. Private 5G to usługa dedykowana dla przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć u siebie 5G przy jednoczesnym łatwym i szybkim procesie implementacji. Całość wygląda następująco: firma zamawia usługę prywatnej sieci przez AWS, następnie Amazon dostarcza niezbędny hardware (stacje bazowe i serwery) i podłącza do nich zasilanie i internet; następnie odbywa się aktywacja sieci i do urządzeń można włożyć dedykowane karty SIM. Potem całe zarządzanie i skalowanie odbywa się tak jak z dowolną inną usługą AWS. Trzeba przyznać, że brzmi to znakomicie i z pewnością branża przemysłowa wykorzysta wkrótce to rozwiązanie.

Wywiad na temat prywatnych sieci 5G i ich potencjału

O dostępność takich rozwiązań w Polsce miałem okazję zapytać na AWS re:Invent 2021 Przemka Szudera, Dyrektora Generalnego AWS na region Europy Środkowo-Wschodniej oraz Tomasza Stachlewskiego, CEE Senior Solutions Architecture Managera w Amazon Web Services.

Kiedy możemy spodziewać się prywatnych sieci 5G w Polsce?

Tomek Stachlewski: Prywatne sieci 5G to zupełna nowość, którą dopiero ogłoszono. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych i jak wiemy, regulacje odnośnie 5G są różne dla każdego kontynentu. Na razie bez dat, ale dojdziemy do tego etapu. Już po ogłoszeniu wiele firm wyraziło zainteresowanie. Istniejące rozwiązania, takie jak WiFi są dobre, ale nie idealne. W przypadku fabryk czy dużych budynków zbieranie danych z czujników wszelakich urządzeń może nie działać w pełni przy WiFi. Z drugiej strony instalacje sieci 5G są drogie, skomplikowane, często nie wiadomo, gdzie zacząć. Firmy poszukują zatem prostego w instalacji rozwiązania 5G, która mogłaby stać się kolejna gałęzią technologiczną po blockchainie i sztucznej inteligencji, która staje się namacalna dla firm.

Jakie znaczenie dla rynku mogą mieć takie sieci?

Przemek Szuder: Przygotowujemy się na prawdziwy Internet Rzeczy. Montaż czujnika do mierzenia temperatury z monitorem nie jest zaawansowanym rozwiązaniem, a prywatna sieć 5G pozwoli na tworzenie bardziej złożonych systemów. Mowa tu jest o rozwiązaniach krytycznych, czy to związanych z zarządzaniem zdalnym windami czy autonomicznymi robotami poruszającymi się po fabryce. W grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi, stan samej maszyny i wtedy prywatna sieć 5G jest odpowiednim rozwiązaniem. Sam widzę tu szerokie spektrum możliwości. Zresztą wczoraj popularność stoiska AWS związanego z telekomunikacją na konferencji re:Invent przekraczała najśmielsze wyobrażenia. Tak jak Tomek powiedział, Europa jest bardzo pofragmentowana – mamy wielu operatorów, wiele regulacji, a wiadomo, że duża część firm operuje w wielu różnych krajach.

Przemysł wrzuca kolejny bieg

Firmy posiadające fabryki lub rozbudowane sieci transportowe weszły już na poważnie w etap cyfryzacji i automatyzacji procesów. Te wszystkie działania możemy poznać pod hasłem Przemysłu 4.0, jednak wciąż zostało jeszcze wiele do zrobienia, a sporo firm dopiero czeka na wykonanie kroku naprzód. Umożliwienie tym wszystkim przedsiębiorstwom wdrożenia prywatnej sieci 5G w wygodnej i prostej formule na pewno spotka się z pozytywnym odbiorem. W końcu mówimy tu o odczuwalnych korzyściach i pozbyciu się podstawowego problemu przy klasycznym podejściu do budowy własnej sieci, tj. trudności i czasochłonni etapu budowy.

Jednocześnie otwiera to nowe możliwości przed dostawcami czujników Internetu Rzeczy, zautomatyzowanych robotów i maszyn. Z jednej strony to sposoby na automatyzację i optymalizację kosztów, a z drugiej walka z brakami kadrowymi w wielu fabrykach.