Rosyjska wersja OLX nadal działa - są tam ogłoszenia o rekrutacji do armii

Spółka Prosus, do której należy OLX i PayU, nie zaprzestała świadczenia swoich usług w Rosji, a jej serwis z ogłoszeniami, najpopularniejszy w Rosji - podobnie jak OLX w Polsce, Avito (avito.ru) nadal działa.

Na tę chwilę z terytorium Polski nie wejdziecie na ich strony, być może ruch spoza Rosji jest zablokowany, ale korzystając z VPN uruchomiliśmy go, i tak oto wyglądają niektóre ogłoszenia zamieszczone w nim:

Widać wyraźnie, że wykorzystywany on jest w najlepsze do rekrutacji ochotników do służby wojskowej:

Również jeden z naszych Czytelników podesłał nam naszą skrzynkę e-mail linki do takich rekrutacji, jeśli korzystacie z VPN rosyjskiego, z łatwością powinniście uruchomić takie ogłoszenia:

Jak Prosus tłumaczy swoją obecność na terytorium Rosji? W swoim oświadczeniu na stronach tłumaczy to dbałością o dobro swoich 4 tysięcy zatrudnionych w tym serwisie pracowników. Ze swojej strony wysłaliśmy też zapytanie do OLX w Polsce w tej sprawie, z prośbą o komentarz. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy o nią ten wpis.

Osobiście nie chcę tu oceniać jednoznacznie decyzji spółki Prosus, jednak nawet obiektywnie rzecz biorąc, nieciekawie wygląda z jednej strony wsparcie Ukrainie, jakie udziela w Polsce OLX, a z drugiej ta sama firma wspomaga rekrutacje do armii rosyjskiej w swoim rosyjskim odpowiedniku Avito.