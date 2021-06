Audi rezygnuje z silników spalinowych już od 2026 roku

Audi rezygnuje z silników spalinowych

Audi to część koncernu Volkswagen, który już jakiś czas temu zapowiedział zaprzestanie prac nad nowymi silnikami spalinowymi. Teraz w segmencie premium te zapowiedzi przechodzą w czyny. Według Reutersa w 2026 roku zostanie zaprezentowany ostatni nowy samochód Audi wyposażony w silnik spalinowy. Dotyczy to również napędów hybrydowych, które siłą rzeczy korzystają z silników spalinowych. Oznacza to, że w ofercie Audi samochody z takim napędem będą dostępne maksymalnie do 2033 roku, bo cykl życia modelu samochodu trwa w przypadku tego producenta właśnie około 7 lat.

Audi od 2033 roku będzie miało w ofercie tylko pojazdy elektryczne, podobnie jak Volvo, które już wcześniej zapowiedziało, że w pełni zelektryfikuje swoją flotę już w 2030 roku. Inni producenci mogą podążyć tymi śladami w podobnym czasie. I patrząc na te zapowiedzi, plany Unii Europejskiej czy poszczególnych krajów, aby zakazać sprzedaży auto spalinowych w 2040 czy 2050 roku nie wyglądają już tak niewiarygodnie. Jeśli w ofercie producentów nie będzie aut spalinowych, to nikt nie będzie ich kupował, to działa jak samospełniająca się przepowiednia.