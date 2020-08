Jeśli zaś chodzi o poziomy wyposażenia do wyboru mamy 3 opcje – e-tron, e-tron Advanced oraz e-tron S-line. Różnice między nimi są znikome, wystarczy wspomnieć, że różnica w cenie w dwóch skrajnych przypadkach to tylko 14 000 PLN (przy cenie auta przekraczającej 300 000 PLN to nie jest dużo). Za większość zaawansowanych technicznie dodatków trzeba niestety dodatkowo zapłacić, nawet w najwyższej wersji wyposażenia.

5. Główni rywale Audi e-tron

Mercedes EQC

Najważniejszym konkurentem dla Audi e-tron jest Mercedes EQC, który ma podobne rozmiary i niemal identyczny napęd. Dwa silniki elektryczne o mocy 408 KM i oferujące moment obrotowy rzędu 765 Nm napędzają wszystkie 4 koła i pozwalają się rozpędzić do 100 km/h w 5,1 sekundy. EQC powstał na płycie podłogowej modelu GLE, więc ma też bardzo zbliżone rozmiary do Audi e-tron, ale za to nieco mniejszy pakiet baterii i pojemności 80 kWh, który pozwoli przejechać nieco ponad 300 km. Jak przystało na auto klasy premium, na dodatkowe wyposażenie i jakość wykończenia nie można narzekać. Jeśli zaś chodzi o cenę, to Mercedes EQC kosztuje nieco mniej (14 000 PLN) niż podstawowa wersja e-trona 55.