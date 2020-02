W standardowym e-tronie mamy dwa silniki, mniejszy na przedniej osi oraz większy na tylnej. W wersji S ten większy z tylnej osi został przesunięty na przednią, a do tyłu powędrowały dwa mniejsze silniki. W obu przypadkach są to już nieco poprawione konstrukcje asynchroniczne, które mają się charakteryzować większą efektywnością. Silnik z przodu będzie używany tylko w trybie Sport albo gdy tylne koła stracą trakcję, w czasie normalnej jazdy wykorzystywane są tylko dwa silniki zamontowane na tylnej osi. Jeśli zaś chodzi o dostępną moc, z przodu mamy 124 kW (169 KM) z możliwością krótkotrwałego zwiększenia mocy do 150 kW (204 KM). Silniki na tylnej osi napędzają niezależnie każde koło i oferują w sumie 196 kW (265 KM) standardowo i 264 kW (359 KM) w trybie boost. W sumie mamy zatem 320 kW (moment obrotowy 808 Nm) z opcją chwilowego zwiększania mocy do 370 kW (973 Nm). To ma pozwolić na przyśpieszenie od 0 do 100 km/h w 4.5 sekundy. Niezły wynik jak na tak duże i ciężkie auto.