To co rzuca się w oczy najbardziej to oczywiście bardziej smukła, przypominająca coupe, sylwetka Audi e-tron Sportback, osadzona oczywiście w nadwoziu SUV-a. Wymiary zewnętrzne są w zasadzie identyczne, ale wyraźnie widać szybko opadającą linię dachu. W środku należy więc oczekiwać tej samej przestrzeni w przednim rzędzie siedzeń – to się zgadza – i delikatnie mniej miejsca z tyłu – i to też generalnie się zgadza, bo na głowę siedzących na tylnej kanapie jest mniej o zaledwie 2 cm, na nogi jest tyle samo. Mam 1,84 m wzrostu i wciąż bez najmniejszego problemu się tam mieściłem (na wysokość), bo przestrzeni na długość i szerokość naprawdę nie brakuje. A bagażnik, ten tylny? Z 600 l zmniejszył się on do 555 l, a więc symbolicznie. Drugi, przeznaczony na przewody do ładowania o pojemności 60 l, znajduje się z przodu. Jak więc widać, „koszty” dużo bardziej atrakcyjnej stylistyki Audi e-tron Sportback są naprawdę symboliczne. Dla mnie to auto prezentuje się świetnie, szczególnie z tyłu właśnie!