Audi A3 w wersji sedan jest nieco większe

Audi A3 to samochód bazujący na nowej platformie koncernu VAG, która została zaprezentowana podczas premiery Volkswagena Golfa 8. generacji. W związku z tym oferuje szereg nowych technologii, nie tylko w kwestii bezpieczeństwa, ale również jednostek napędowych. To wszystko jednak wiemy już od premiery Sportbacka, nie oznacza to jednak, że sedan nie wprowadza żadnych zmian. Audi A3 w tej wersji jest nieco większe, dłuższe o 40 mm (ma dokładnie 4,5 metra), szersze o 20 mm oraz wyższe o 10 mm, dzięki temu podobno pasażerom na tylnej kanapie jest nieco luźniej. Większy jest też bagażnik, ma 425 litrów, zamiast 380 litrów w hatchbacku.