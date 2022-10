Nie zgadniecie, co padło ofiarą największego ataku DDoS w historii

Jak myślicie, co padło ofiarą największego ataku DDoS w historii? Cloudflare podaje dość szokującą odpowiedź.

Ataki DDoS - proste, popularne i (niestety) skuteczne

Czym są ataki DDoS? Polegają one na zalewaniu danej witryny lub systemu komputerowego przez wiele systemów, aż do chwili, kiedy osiągnie limit użytkowników bądź zapełni wszystkie wolne zasoby, przez co uniemożliwia normalne działanie.

Cloudflare podało, jaki atak był największy pod względem szybkości transmisji danych, który finalnie jednak udało się złagodzić. Dotyczył on… serwera w Minecraft.

Serwer Minecraft przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi. Nie tego się spodziewaliście, prawda?

Jak donosi Bleeping Computer, amerykański serwis internetowy zajmujący się zagadnieniami z cyberbezpieczeństwa, atak został przeprowadzony przez wariant Mirai, jednego z najbardziej znanych botnetów na świecie. Celem był serwer w Minecrafcie o nazwie Wynncraft.

Nie udało się co prawda ustalić, kto stał za tym atakiem - sprawca (tudzież sprawcy) zdołał jednak osiągnąć rekordową szybkość transmisji danych na poziomie 2,5 Tbps. Cały atak, składający się z floodów UDP i TCP, miał trwać około dwóch minut.

Chociaż serwer cieszy się niezwykłą popularnością, a liczbę graczy liczy w grubych tysiącach, to Cloudflare twierdzi, że gracze nawet nie zauważyli, że cokolwiek podobnego miało miejsce.

Ataków DDoS jest coraz więcej

Cloudflare zwraca również uwagę na to, że ataków DDoS przybywa - łącznie z tymi coraz bardziej groźnymi, przekraczającymi pułap 1 Tbps. Firma twierdzi, że ilość tego typu ataków w skali rok do roku wzrosła o 111 procent - a ulubieńcem cyberprzestępców jest wcześniej wspomniane Mirai.

Jak zauważa Cloudflare, ataki mogą być inicjowane przez ludzi, jednak zawsze są wykonywane przez boty - i jedynym sposobem na poradzenie sobie z taką sytuacją, jest również sięgnięcie po pomoc botów. Firma przyznaje również, że na przestrzeni lat przeprowadzanie ataków DDoS stało się dużo łatwiejsze, tańsze i zdecydowanie bardziej dostępne.

Źródło: Bleeping Computer

