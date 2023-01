Rosja od miesięcy atakuje infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Zabrzmi to strasznie, ale to normalny element wojny, stosowany wielokrotnie. Jednak atak starym, ciężkim i nieprecyzyjnym pociskiem przeciwokrętowym na cele miejskie to nie błąd, nie głupota, a zbrodnia wojenna.

Chronić cywili

Każda wojna jest brudna i na żadnej wojnie nie będzie dało uniknąć się strat wśród cywili, jednak odpowiedzialnością dowódców jest, aby te straty ograniczać do miniumum. Przejawia się to w różny sposób, wojska mają obowiązek wyznaczyć korytarze humanitarne dla cywili atakowanych miast, powinny na zajętych terenach zaprowadzać porządek itp.

Przy ataku na cele strategiczne powinno się też wybierać takie środki, które pozwalają trafić w cel i go porazić minimalizując możliwość uderzeń na cele cywilne. Choć już wcześniej pojedyncze incydenty tego typu miały miejsce, wydaje się, że wynikały z awarii rakiety, a używane w miastach środku należały raczej do tych bardzie celnych.

Tragedia w Dnipro

Użycie starego, pamiętającego lata 60-te bardzo nieudanego pocisku przeciwokrętowego, przeznaczonego do niszczenia takich celów jak lotniskowce, do ataku w obszarze miejskim to po prostu zbrodnia. Mówimy tu o konstrukcji ważącej 6 ton, mającej głowicę o masie 1 tony i do tego zasilanej toksycznymi paliwami. Jego celność wyrażana jest w setkach metrów, co w kontekście celów miejskich i mocy jest dyskwalifikujące.

Według źródeł ukraińskich to nie pierwsze użycie tego naddźwiękowego, zrzucanego z bombowców strategicznych Tu-22 pocisku, które zakończyło się trafieniem w obiekt mieszkalny. Wcześniej takie zdarzenie miało mieć miejsce w Serhijiwce koło Odessy i również skończyło się dziesiątkami ofiar cywilnych. W Dnipro na tę chwilę mamy informacje o ponad 30 ofiarach, ale wciąż poszukuje się kolejnych.

Pozostaje mieć nadzieję, że rosyjscy dowódcy, którzy wydali te ataki zostaną rozpoznani i albo trafią do Hagi, albo zajmą się nimi ukraińskie siły specjalne.