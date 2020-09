Ok, Czytelnicy. Coś mi mówi, że asystenci głosowi się „kończą”

Ale pojawiają się głosy, że ten rynek nie wytrzymuje weryfikacji rynku. Okazuje się, że zainteresowanie konsumentów spada – tak, jakby entuzjaści oraz osoby, którym spodobała się idea inteligentnego asystenta (zaklętego zazwyczaj w głośniku – ten w telefonie jest niekoniecznie „przystępny”) nacieszyli się nowinką i… przeszli do porządku dziennego. Badanie firmy Ovum wskazuje, że lata 2020 i 2021 będą dla rynku inteligentnych głośników i dla wirtualnych asystentów w ogóle „trudne”. I chodzi tutaj o rynki, na których tego typu urządzenia mają istotną rację bytu. Dlaczego nie mówię tutaj o Polsce? Po pierwsze, Polska nie jest szczególnie reprezentatywna dla ogólnej sytuacji jakiegokolwiek sektora technologicznego ze względu na to, że w naszym kraju rządzą charakterystyczne upodobania konsumentów. A w przypadku wirtualnych asystentów… cóż. Google jest u nas obecne, ale jedynie w kontekście telefonów komórkowych. Interaktywne głośniki nie są oficjalnie napędzane przez polskiego Asystenta Google.

What is starting to happen with smart speakers is very reminiscent of what happened to tablets at the end of 2014, when sales started to decline four years after the launch of the iPad. A combination of low prices and wide-scale availability meant that consumer demand was met rapidly, long before anyone thought about replacement sales.