Zegarki Fitbit z Asystentem Google. To jedyne miejsce, gdzie ma on sens

Większość z czytelników zapewne pamięta, jak duże zainteresowanie wzbudził wchodzący do Polski Asystent Google. Może ono równać się tylko jednemu – rozczarowaniu z tego, że tak naprawdę w codziennym życiu jest on w naszym kraju mało przydatny. Co z tego, że mówi w naszym języku, skoro większość rzeczy możliwych do wykonania za jego pomocą można zrobić samemu na ekranie telefonu? I to szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu wydłużającego cały proces. Kiedy Asystent wszedł do naszego kraju, sam starałem się przestawić na komendy głosowe, ale po 50. razie, kiedy urządzenie źle zrozumiało co chciałem zrobić – odpuściłem. Dziś wykorzystuję ten program tylko do dwóch rzeczy – włączania latarki i ustawienia timera przy gotowaniu. W tym aspekcie się sprawdza, ale to trochę mało jak na „przełomową technologię”. Za chwile jednak może zdarzyć się coś, co odmieni postrzeganie Asystenta w naszym kraju.

Asystent Google zmierza na Fitbit

O tym, że Google zamierza przejąć FitBit pisaliśmy już w zeszłym roku. Umowa co prawda nie doszła jeszcze do skutku, ale widać już pierwsze miejsca, w których następuje integracja pomiędzy oprogramowaniem tych dwóch firm. Specjaliści z 9to5Google rozłożyli na części pierwsze oprogramowanie Fitbit na Androida i znaleźli w nim kilkanaście linijek kodu sugerujących, że z poziomu zegarka będzie możliwe uruchomienie Asystenta Google.