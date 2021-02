Popularność iPhone 12 Mini rozczarowała Apple

Czy raczej rozczarowała nas, media i użytkowników, którzy wróżyli temu modelowi ogromny rynkowy sukces. Dla przypomnienia – iPhone 12 Mini nie jest wynalazkiem pokroju modeli SE, ale pełnoprawnym małym, kompaktowym iPhonem. Idzie na pewne małe ustępstwa względem większych odsłon, jednak śmiało można go nazwać zmniejszonym iPhonem 12. Miał być szał i zabijanie się o niego w sklepach – tymczasem wygląda na to, że spośród wszystkich modeli, to Mini cieszy się w tej generacji najmniejszą popularnością. Ale najprawdopodobniej zapoczątkował w ubiegłym roku nowy trend i może małe, kompaktowe flagowce bardziej przekonają do siebie osoby szukające smartfona z Androidem.

Asus przygotowuje ZenFona Mini

Na oficjalną zapowiedź będziemy musieli jeszcze poczekać, ale źródła serwisu DigiTimes donoszą, że tajwański producent zamierza skupić się w 2021 roku na projekcie kompaktowego ZenFona. Ja akurat mocno w tego producenta wierzę, bo choć ich smartfony nie były może tak popularne jak chińskie produkty Xiaomi czy Huawei, to jednak zawsze dostawaliśmy solidnie, dobrze wykonane smartfony, często posiadające wiele ciekawych funkcji. I jeśli faktycznie powstaje ZenFone Mini, może trochę namieszać na rynku telefonów z Androidem.

Niestety niewiele na temat ZenFone Mini wiadomo. Nie znamy rozmiaru ekranu, wiadomo natomiast, że w przeciwieństwie do nadchodzącej Xperii Compact, będzie to pełnoprawny flagowiec. Topowy Snapdragon 888 jest więc bardzo prawdopodobny, podobnie jak przynajmniej 8 GB pamięci RAM. Nie liczyłbym raczej na przekręcane tylne aparaty jak w ZenFonie 7 Pro, ale zestaw trzech obiektywów (główny, 3x zoom i szeroki kąt) byłby w modelu Mini bardzo mile widziany. ZenFony słyną również z dużych baterii i jestem bardzo ciekawy, czy w przypadku kompaktowego urządzenia, producentowi uda się utrzymać takie podejście. Krótki czas pracy na jednym ładowaniu to niestety największa bolączka mniejszych smartfonów.

Czy faktycznie potrzebujemy kompaktowych flagowców?

Dosłownie dwa tygodnie temu znajoma poprosiła mnie o pomoc w wyborze nowego telefonu. Zależy jej na topowych aparatach i mocnych podzespołach, ponieważ zmienia smartfony bardzo rzadko i chce mieć sprzęt na lata. I generalnie pomoc w wyborze nie byłaby trudna gdyby nie jeden warunek – smartfon musi być mały, kompaktowy. Podrzucane „zwykłe” flagowce pokroju Galaxy S20 czy Galaxy S21 nazwała „za dużymi”, więc pula wyboru bardzo mocno się ograniczyła. Na rynku nie ma smartfonów rozmiaru iPhona 12 i miłośnicy Androida mają bardzo trudny orzech do zgryzienia. Czy tak samo uważają producenci telefonów i potwierdzają to badaniami rynku? Na razie bardzo trudno to ocenić, ale biorąc pod uwagę jak chętnie kopiuje się pomysły Apple, w 2021 roku powinniśmy zobaczyć przynajmniej kilka mini-flagowców. I wygląda na to, że Asus ZenFone Mini może być jednym z pierwszych.

źródło