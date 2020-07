ASUS Vivobook S14 – recenzja. Niedrogie 14 cali o wyjątkowej urodzie

Ekran ma bardzo naturalne i zbalansowane kolory. Nie jest to jedna z tych matryc, gdzie barwy wręcz krzyczą do nas swoją wyrazistością i niekończącym się kontrastem. Tutaj mamy solidny wyświetlacz, który nie wyróżnia się jakoś szczególnie mocno i powinien wystarczać w większości przypadków. Nie jest to laptop do gier ani zastosowań profesjonalnych, więc trudno oczekiwać zbyt wiele.

Warto dodać, że aplikacja MyASUS preinstalowana na komputerze pozwala nam nieco spersonalizować ekran – dostosować natężenie kolorów, a także aktywować funkcję Tru2Life, która odpowiada za poprawę jakości odtwarzanych na komputerze filmów, optymalizując kontrast i ostrość poszczególnych klatek.

Nad ekranem umieszczono kamerkę HD, która będzie nam służyła do prowadzenia wideorozmów. I w tej roli sprawdzi się dobrze. W każdej innej będziemy potrzebowali jakiegoś bardziej zaawansowanego rozwiązania. Biorąc pod uwagę, że w roli kamery do komputera mogą teraz występować coraz częściej aparaty, a nawet iPhone i iPad, nie powinno to stanowić problemu.

Bateria

Czas pracy na baterii jest rewelacyjny. VivoBook S14 przy standardowym użytkowaniu (strony www, Netflix, Spotify, praca z dokumentami, Slack itp.) na ogół wytrzymywał ok. 9-10 godzin bez ładowarki. To świetny wynik! Naładowanie do pełna zajmuje ok. 2 godzin, przy czym pierwsze 60 proc. Naładujemy wg producenta w 49 minut. Te deklaracje raczej się pokrywają z praktyką – na ogół zajmowało to w moim przypadku mniej niż godzinę.