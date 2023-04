Niektórzy nadal nie mogą się przekonać, inni regularnie sięgają po smartfon, by ograć ulubione lub nowe tytuły. Naprzeciwko takim potrzebom wychodzi od pewnego czasu ASUS, który regularnie prezentuje swoje nowe propozycje. Pokazane dziś dwa nowe modele ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate mają być najbardziej wydajnymi i najbardziej energooszczędnymi urządzeniami, ale nie odbyło się to kosztem dodatkowych funkcji dedykowanych graczom.

ASUS ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate - specyfikacja

Sercem serii ROG Phone 7 jest procesor Snapdragon 8 Gen 2 z zaawansowanym systemem chłodzenia GameCool 7, który jest o 15% szybszy i 15% bardziej energooszczędny od jego poprzednika. Do dyspozycji mamy do 16 GB pamięci LPDDR5X RAM. ASUS chwali się, że przygotowało wyjątkowe konstrukcję komory parowej o szybkim obiegu, która zwiększa wydajność rozpraszania ciepła nawet o 168%. Wszystko po to, by wydajność urządzenia nie malała, ale temperatura komponentów i obudowy nie rosła. Obudowa skrywa też moc głośników o 50%, a para stereo współpracuje z subwooferem ukrytym w akcesorium AeroActive Cooler 7.

Ilość wbudowanej pamięci to 512 GB, a na froncie znalazł się ekran AMOLED od Samsunga z częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz. Jasność wyświetlacza wynosi nawet 1500 nitów. Niezwykle ciekawym dodatkiem są przyciski haptyczne AirTrigger, które można dowolnie konfigurować.

ROG Phone 7 Ultimate posiada także coś więcej, bo z tyłu urządzenia umieszczono wyświetlacz ROG Vision (prezentuje wyjątkowe animacje wyzwalane przez zdarzenia systemowe, takie jak stan naładowania, informacje o połączeniach przychodzących, aktywacji trybu X i wiele innych) oraz system chłodzenia GameCool 7 wzbogacony o innowacyjny AeroActive Portal (dodatkowy wlot powietrza, który aktywuje się automatycznie po podłączeniu coolera).

Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową pojawia się obsługa WiFi 7 (802.11be) z Qualcomm FastConnect 7800 oraz wsparciem dla ultra-szybkiego kanału 320 MHz, a także Multi-Link. Obecność Snapdragon Elite Gaming oznacza, że smartfon obsługuje sprzętowo ray tracing. W kontekście audio warto wspomnieć o złączu 3,5 mm jack, technologii Dirac Virtuo™ For Headphone.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate cena i promocja

Smartfony trafią do sprzedaży w sklepach X-KOM, Media Expert, Euro i w sklepie ASUS w cenie od 4999 zł. W przesprzedaży można zdobyć AeroActive Cooler 7 o wartości 549zł za 1zł, ale promocja trwa do wyczerpania zapasów.