ASUS ROG Flow X13 ze stacją XG Mobile

ASUS ROG Flow X13 to niewielki notebook wyposażony w 13 calową matrycę, który w razie potrzeby może stać się prawdziwą stacją do gier. Bazowa specyfikacja nie jest specjalnie imponująca, w maksymalnej konfiguracji komputer jest wyposażony w zaprezentowany wczoraj ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 5980HS oraz niezależną kartę graficzną GeForce GTX 1650. Jak na urządzenie do gier to nic specjalnego, ale dzięki temu zapewnia całkiem długą pracę na baterii. Co ciekawe do dyspozycji mamy dotykowy ekran o proporcjach 16:10, który lepiej nadaje się do pracy i można go obrócić o 360 stopni aby korzystać z niego jak z tabletu.

Flow X13 mierzy zaledwie 15,8 mm grubości i waży jedynie 1,3 kg. Pracuje z pełną mocą przy zastosowaniu lekkiego zasilacza USB Type-C 100 W, który pozwala odzyskać 50% pojemności baterii w 30 minut, a w razie potrzeby zapewnia nawet 10 godzin odtwarzania wideo. Jednak najciekawszą cechą tego laptopa jest płynna integracja z zewnętrzną kartą graficzną (eGPU) nowej klasy, co zapewnia dodatkową wydajność. ROG XG Mobile jest znacznie mniejsze od innych zewnętrznych kart graficznych dostępnych na rynku. Pomimo tego można w nim zamontować kartę graficzną pokroju GeForce RTX 3080 podłączoną bezpośrednio do procesora za pośrednictwem interfejsu PCIe 3.0 x8, który oferuje większą przepustowość niż Thunderbolt 4. Dedykowane złącze USB 3.2 Gen 2 napędza koncentrator z gniazdami wejścia/wyjścia zapewniający dodatkowe możliwości połączeń, natomiast zintegrowany zasilacz o mocy 280 W dostarcza zasilanie zarówno do karty XG Mobile, jak i laptopa Flow X13, eliminując konieczność noszenia ze sobą dodatkowego zasilacza.

ASUS skupił się też na poprawie chłodzenia, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę, że trafi tutaj najwydajniejszy procesor AMD z rodziny Ryzen 5000. System chłodzenia oparty na dwóch rurkach cieplnych łączy się z CPU i GPU przez warstwę ciekłego metalu, której nakładanie udało się zautomatyzować w procesie produkcji notebooka. Ciepło odprowadzane jest przez 3 radiatory chłodzone przy pomocy dwóch wentylatorów. Co ciekawe pod małym obciążeniem Flow X13 może pracować w trybie pasywnym. Polskich cen jeszcze nie znamy, ale zestaw z zewnętrzną kartą XG Mobile może kosztować nawet 3000 USD.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE

Zephyrus Duo 15 SE oferuje połączenie udoskonalonego 15,6-calowego ekranu z bardzo pozytywnie ocenianym rozwiązaniem ROG ScreenPad Plus, które umożliwia sterowanie dotykowe za pośrednictwem dodatkowego ekranu o przekątnej 14,1″. Dodatkowy ekran zwiększa funkcjonalność do wszelkich zastosowań: od rozgrywki i strumieniowania, aż po tworzenie treści i pracę wielozadaniową.

Zephyrus Duo 15 SE może zostać wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 5900HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080. Zastosowany w nim nowatorski układ chłodzenia AAS Plus dysponuje przeprojektowanymi wentylatorami, co pomaga w rozpraszaniu ciepła wydzielanego przez procesory o łącznej mocy do 165 W. Matryca 120 Hz klasy premium o rozdzielczości 4K oferuje bezkompromisowe efekty wizualne zarówno do rozgrywki, jak i pracy kreatywnej. Natomiast alternatywny wariant z panelem 300 Hz zapewnia odświeżanie dające przewagę w tytułach esportowych. Całości dopełni nawet 32 GB pamięci RAM oraz dyski SSD pracujące w trybie RAID 0 o pojemności 2 TB. Cena takiej konfiguracji może sięgnąć nawet blisko 2900 USD. Więcej informacji na temat tego modelu znajdziecie na stronie producenta.