Poniżej kilka dowodów na to, że Ryzen 9 5980HS to układ z najwyższej półki wydajnościowej. Porównujemy go do komputerów z procesorami H, czyli takimi, których TDP może sięgać nawet 45 W. Mimo tego nie ma sobie równych, a nad układem Ryzen 9 4900HS z wspominanego już Zephyrusa G14 ma od kilku (testy wielowątkowe) do kilkunastu (testy jednowątkowe) procent przewagi.

Wydajność w grach

W grach cudów nie ma, bo tutaj głównym ograniczeniem będzie GeForce GTX 1650. Póki co dedykowane stacje ROG XG Mobile nie są jeszcze dostępne, więc trzeba sobie radzić z tym co jest ;-).

Wyniki nie są powalające, ale weźcie pod uwagę, że konkurencyjne karty to GeForce RTX 2060/2070/2080/3070, więc przynajmniej o dwie klasy lepsze niż GTX 1650.

W grach przekłada się to na około 50 klatek na sekundę w Wiedźminie 3 przy rozdzielczości 1920×1080 pikseli i wysokich ustawieniach grafiki. Dla przyjemnego grania jest to wystarczające, a wiele nowszych tytułów też da się z powodzeniem uruchomić i utrzymać te grywalne 30 klatek na sekundę.

Dysk SSD

Zastosowany dysk SSD o pojemności 1 TB nie zaskakuje nas niczym nadzwyczajnym, oferuje świetną wydajność we wszystkich scenariuszach testów i z pewnością nie spowalnia pracy komputera.

ASUS ROG Flow X13 – bateria

Bateria o pojemności 62 Wh zapewnia przyzwoity czas pracy. Wystarczy wspomnieć, że w trybie bezczynności notebook potrzebuje zaledwie około 10-13 W. Dzięki temu czas pracy z przeglądarką to nieco ponad 9 godzin. Przy oglądaniu filmu udało się osiągnąć 7 godzin, a podczas grania niewiele ponad godzinę. To i tak niezły wynik, bo przy podłączonym zasilaniu potrafi pobierać z gniazdka nawet 78W. Zasilacz o mocy 100W jest jednak więcej niż wystarczający.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 9h 27 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 7h 15 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 12 minut

Generalnie jak na urządzenie przenośne to ROG Flow X13 jest takim średniakiem, dedykowane karta graficzna ma jednak pewne potrzeby energetyczne i wpływa na czas pracy. Do tego bateria, mimo że całkiem spora, to jednak w konkurencyjnych modelach potrafi być większa. Tutaj konieczne były pewne kompromisy z racji rozmiarów.

ASUS ROG Flow X13 – temperatury, hałas, pobór energii

Temperatury są ściśle powiązane z systemem chłodzenia, ten jest całkiem rozbudowany, a dodatkowo procesor z radiatorem łączy ciekły metal. Nie zmienia to jednak faktu, że pod dużym obciążeniem jego temperatura sięga nawet 81 stopni Celsjusza. Karta graficzna notuje natomiast około 71 stopni pod obciążeniem, co jest wartością akceptowalną. Przy długotrwałym intensywnym użytkowaniu nagrzewa się głównie górna, centralna część. Miejsca gdzie zazwyczaj trzymamy nadgarstki są mimo tego chłodne.

Na hałas chłodzenia nie można jednak narzekać. W pracy typowo biurowej wentylatory nawet się nie włączają, bo urządzenie może pracować w trybie półpasywnym. Pod lekkim obciążeniem wentylatory się uruchamiają, ale jest to tylko delikatny szum. Nawet pod maksymalnym obciążeniem nie jest tragiczne, najwyższe zmierzone wartości to 43 dBa, co jest odpowiednikiem nieco głośniejszego szmeru. Nawet na dłuższą metę nie jest to specjalnie uciążliwe. Warto też pamiętać o tym aby odchylić ekran i unieść w ten sposób spodnią część obudowy, to znacznie poprawia cyrkulację powietrza.

O poborze energii już wspominałem, w spoczynku jest to 10-13 W, pod obciążeniem samego CPU rośnie do około 50 W, a przy pełnym obciążeniu w grach do maksymalnie 78-80 W.

ASUS ROG Flow X13 – podsumowanie

ASUS chwali się, że ROG Flow X13 to urządzenie bez kompromisów. To jednak nie jest prawda, możliwości procesora Ryzen 9 5980HS sprawiają, że jest to bez wątpienia najwyższy półka wydajnościowa jeśli chodzi o komputery przenośne. Jednak wbudowana karta graficzna pozostawia nieco do życzenia, tak samo jak czas pracy na baterii. Przy tak małych rozmiarach i wadze nie dałoby się tego jednak zrobić lepiej. Przynajmniej nie teraz, być może karta graficzna oparta na architekturze Ampere od NVIDIA dałaby jeszcze lepsze wyniki, ale o tym przekonamy się za kilka miesięcy.

ROG Flow X13 odstaje też nieco pod kątem mobilności, o ile na rozmiary nie można narzekać, to jednak konkurencyjne modele potrafią zapewnić dłuższy czas pracy na baterii. To jednak jeden z niewielu mankamentów tej konstrukcji. ASUS ROG Flow X13 to komputer z wysokiej półki, zapewnia świetną jakość wykończenia i materiałów, dobrej jakości dotykowy ekran oraz wysoką kulturę pracy. Trzeba sobie tylko zdać sprawę z jego ograniczeń i dokonać świadomego wyboru.

W tej chwili w sprzedaży dostępny jest model z Ryzenem 7 5800H na pokładzie, który wyceniono na około 6800 PLN. Wydaje się to całkiem niezłą ceną, szczególnie biorąc pod uwagę, że w przyszłości będzie można rozbudować jego możliwości dokupując dedykowaną stację ROG XG Mobile z GeForce RTX 3070 lub 3080 na pokładzie i dodatkowymi portami rozszerzeń. Dla kogoś kto potrzebuje wydajności komputera stacjonarnego w mobilnej obudowie, to całkiem niezła alternatywa.

ASUS ROG ROG Flow X13

Orientacyjna cena: ~???? PLN

+ najwydajniejszy procesor Ryzen 9 5980HS

+ świetny i stosunkowo cichy system chłodzenia

+ niewielkie rozmiary i waga

+ dobrej jakości matryca IPS

+ bardzo dobra, podświetlana klawiatura

+ 32 GB RAM i WiFi 6

– słaba jakość kamerki do wideo rozmów

– przeciętnej jakości czytnik linii papilarnych