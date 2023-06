Brytyjska elegancja i elektryczny luksus. Aston Martin łączy siły z wiodącą firmą EV

Aston Martin i Lucid łączą siły. Współpraca marzeń?

Lucid jest marką, która zdobywa uznanie jako lider w dziedzinie luksusowych pojazdów z napędem elektrycznym. Firma koncentruje się na rewolucji elektrycznej mobilności, oferując zaawansowane technologie, innowacyjny design i doskonałą wydajność. Modele Lucid wyróżniają się znakomitą jakością wykonania, przestronnością, zaawansowanymi systemami autonomicznymi i imponującym zasięgiem baterii. Dzięki zaangażowaniu w ekologię i innowacje, Lucid dąży do stworzenia samochodów, które redefiniują standardy komfortu, osiągów i zrównoważonego transportu w erze elektromobilności. To bez dwóch zdań król luksusowych EV.

Astona Martina nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Widząc logo tej marki na masce, możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z wyjątkowym samochodem — brytyjska elegancja i luksus oraz sportowy pazur to coś, co całkowicie skradło serce fanów motoryzacji. Współpraca tych dwóch firm przy pierwszym całkowicie elektrycznym samochodzie byłaby więc czymś wspaniałym, nieprawdaż? Cóż, będziemy mieli okazję się o tym przekonać.

Początek ważnej, przyszłościowej współpracy

Umowa, ogłoszona dziś rano na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zakłada, że Lucid, światowy lider w projektowaniu i produkcji zaawansowanych elektrycznych układów napędowych i systemów akumulatorowych, dostarczy Aston Martinowi najlepsze w branży technologie pojazdów elektrycznych. Dostęp do obecnej i przyszłej technologii układów napędowych i akumulatorów Lucid będzie centralnym elementem całkowicie nowej platformy Aston Martin Battery Electric Vehicle (BEV).

Program elektryfikacji Astona Martina stanowi filar szerszej strategii zrównoważonego rozwoju Racing. Green. Marka w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje ponad 2 miliardy funtów w zaawansowane technologie, stopniowo przechodząc od technologii ICE do BEV. Lawrence Stroll, Executive Chairman Astona Martina, powiedział:

„Umowa na dostawy z Lucid zmienia zasady rozwoju Astona Martina: w przyszłości będzie on bazował na pojazdach elektrycznych. Wybierając Lucid kierowaliśmy się naszą strategią i wymaganiami. Dzięki czemu uzyskaliśmy dostęp do najbardziej wydajnych i najbardziej innowacyjnych technologii w branży dla naszych przyszłych produktów BEV.”

„Nie tylko rozwiniemy światowej klasy technologie opracowane przez Lucid, ale także, zgodnie z naszą strategią ultra-luksusu i wysokiej wydajności jeszcze bardziej poprawimy wrażenia z jazdy, które nabiorą dodatkowego wyjątkowego charakteru. Roberto Fedeli i jego zespoły już nad tym pracują.”

Stroll dalej przyznaje: „Umowy z Lucid i firmą Mercedes-Benz oznaczają, że mamy teraz dwóch światowej klasy dostawców, którzy będą wsparciem dla naszego wewnętrznego rozwoju i inwestycji, które podejmujemy na rzecz realizacji strategii elektryfikacji. Dzięki niedawno ogłoszonemu długoterminowemu partnerstwu z Geely, zyskamy również możliwość dostępu do szeregu ich technologii i komponentów, a także do ich głębokiej wiedzy na temat strategicznego chińskiego rynku. Podsumowując: dzisiejsza informacja jest kolejnym znaczącym krokiem w kierunku realizacji naszych ambicji rozwoju Astona Martina.”

Tworzenie platform samochodowych to konik Astona Martina

Aston Martin może pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie tworzenia inteligentnych i adaptowalnych platform samochodowych. Ta całkowicie nowa platforma, opracowana przez Astona Martina, będzie stanowić podstawę całej przyszłej zelektryfikowanej gamy modeli firmy; od hipersamochodów po samochody sportowe, modele GT i SUV-y, z których pierwszy ma zostać wprowadzony na rynek w 2025 roku.

Źródło: Marcus Werner dla Aston Martin

Wcześniej, w 2024 roku, Aston Martin dostarczy swój pierwszy model typu plug-in hybrid — Valhallę — supersamochód z silnkiem umieszczonym pośrodku, który mieliśmy okazję już oglądać. Do 2026 roku wszystkie nowe linie modelowe Astona Martina będą wyposażone w opcję zelektryfikowanego układu napędowego, a długoterminowym celem jest pełna elektryfikacja podstawowej gamy do 2030 roku.

Mercedes również jest ważnym elementem układanki

Dziś również ogłoszono, iż Mercedes-Benz AG będzie nadal zapewniać Astonowi Martnowi dostęp do światowej klasy technologii, w tym układów napędowych i układów elektrycznych dla obecnej i przyszłej generacji samochodów Astona Martina z silnikami spalinowymi, hybrydowymi i elektrycznymi. Co Wy na to?