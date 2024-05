W ramach przygotowań do misji Artemis, w ramach której ostatecznie nastąpi ponowne lądowanie człowieka na Księżycu, NASA przeprowadza testy terenowe w San Francisco Volcanic Field niedaleko Flagstaff w Arizonie. Trening ma na celu doskonalenie procedur związanych ze "spacerami" na Księżycu i celami naukowymi, które będą realizowane przez astronautów.

Astronauci: Kate Rubins i Andre Douglas, pełnią rolę członków załogi, poruszając się po pustyni w częściach skafandrów kosmicznych (bez pełnego okrycia). Podczas treningów wykonują różnorodne zadania, od kontroli sprzętu, aż po symulację pobierania próbek. Wszystko to ma na celu odwzorowanie warunków panujących na Księżycu.

Test odbywa się przy udziale dwóch współpracujących zespołów. Zespół terenowy składający się z astronautów, inżynierów NASA i ekspertów, prowadzi symulacje spacerów księżycowych w Arizonie. Równocześnie zespół kontrolerów lotu i naukowców w Johnson Space Center w Houston monitoruje i kieruje ich poczynaniami, zapewniając wsparcie na odległość. Wygląda to mniej więcej tak, jak wyglądałoby to w trakcie docelowej misji na Księżycu.

Testy terenowe odgrywają kluczową rolę i pomagają NASA przetestować wszystkie systemy, sprzęt oraz narzędzia, których astronauci będą potrzebować do osiągnięcia celów misji Artemis. Zespoły inżynierów i naukowców "testowały" proces współpracy, aby upewnić się, że są przygotowani na każdą okoliczność, która może ich spotkać na Srebrnym Globie.

Test obejmuje cztery symulowane spacery księżycowe, które odwzorowują działania planowane dla Artemis III i kolejnych misji. Co więcej, przewidziano sześć zaawansowanych testów technologicznych, podczas których zespoły przetestują sprzęty i rozwiązania, które na razie są w fazie eksperymentalnej. Wśród nich znajduje się wyświetlacz head-up z elementami rzeczywistości rozszerzonej do nawigacji oraz "mobilne latarnie", które pomogą załodze w powrocie do lądownika.

Przygotowania do testu terenowego rozpoczęły się w Johnson Space Center, gdzie zespół naukowy opracował cele testu. Proces ten obejmował tworzenie map geologicznych, listy pytań oraz wyznaczenie priorytetowych lokalizacji dla głównego i zapasowego „miejsca lądowania”.

Po zakończeniu każdego symulowanego spaceru księżycowego zespoły naukowe, kontrolerzy lotu, członkowie załogi i eksperci terenowi spotykają się, aby omówić wyniki i wnioski. Owe doświadczenia zostaną wykorzystane do udoskonalenia przygotowań do misji Artemis — ale nie tylko. Dzięki nim ulepszany jest także sprzęt oraz metody współpracy z partnerami komercyjnymi NASA.

Test terenowy w Arizonie jest piątym z serii przeprowadzonych przez zespół z Johnson Space Center. To jak na razie najbardziej zaawansowana symulacja misji Artemis, mająca na celu jak najdokładniejsze odwzorowanie warunków księżycowych. Program Artemis będzie wyjątkowy nie tylko z powodu celów misji. Wkrótce na Księżycu wyląduje pierwsza kobieta, Azjata oraz pierwszy kosmonauta z międzynarodowego programu partnerskiego.