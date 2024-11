W obszernym artykule na temat prób podboju kina przed producenta League of Legends - firmę Riot Games, który opublikował dzisiaj magazyn Variety padają bardzo ciekawe liczby dotyczące kosztów tej produkcji. Mało kto pewnie zdaje sobie sprawę, że to wcale nie Netflix stoi za produkcją tej serii. To właściciel gry i marki League of Legends odpowiada za całokształt, począwszy od scenariusza aż przez animację. Netflix kupił tylko prawa do dystrybucji prawie na całym świecie (poza Chinami) i podobno zapłacił jedynie 3 miliony dolarów za każdy z 18 odcinków. Kwota ta jednak blednie przy kosztach jakie poniosło Riot Games.

250 mln USD za dwa sezony Arcane

Riot Games od dobrych kilku lat planowało mocniej wejść ze swoją franczyzą na rynek wideo, ale do tej pory jedynym efektem tych prac jest Arcane. Ten serial animowany, który okazał się hitem 2021 roku, początkowo był planowany nawet na 5 sezonów, ale szybko okazało się, że jest problem ze stworzeniem odpowiedniego scenariusza. Producent gry League of Legends w pewnym momencie zatrudnił nawet braci Russo, którzy tworzyli filmy z serii Avengers dla Marvela, ale ostatecznie współpraca ta nie dała żadnych efektów. Na pierwszy sezon Arcane wydano podobno ponad 80 mln USD, a koszty generowała przede wszystkim bardzo zaawansowana animacja, którą tak polubiliśmy w tej produkcji.

Drugi sezon rzekomo kosztował ponad 100 mln USD, pomimo, że ma bardzo podobną długość, czyli 9 odcinków po około 40 minut. Riot Games miał jednak problem ze scenariuszem. Arcane okazało się ofiarą własnego sukcesu. Nikt się chyba nie spodziewał takiej popularności i prace nad dalszym ciągiem historii ruszyły dopiero po emisji pierwszej części. Co więcej były one często przerywane bo materiał jaki dostarczali scenarzyści nie był zadowalający. Powodowało to obsunięcia po stronie studia, które tworzyło animację, a to generuje koszty. To właśnie dlatego na drugi sezon musieliśmy czekać aż 3 lata. Co więcej twórcy League of Legends wydali ponad 60 mln USD na promocję swojego serialu, w czym praktycznie wyręczyli Netfliksa. W sumie mamy zatem niemal 250 mln USD wydane na realizację 18 odcinków po 40 minut.

Miejmy nadzieje, że po finale drugiego sezonu będziemy mogli powiedzieć, że były to dobrze wydane pieniądze. Niestety nie wróży to zbyt dobrze jeśli chodzi o potencjalne spin-offy czy inne historie ze świata League of Legends. To jednak temat na osobny artykuł.