Ciężko jest dziś wymienić przedsiębiorstwo, które odniosło większy sukces niż Apple. 2021 rok firma zakończyła z przychodami na poziomie 84 mld dolarów. Kiedy jakiś czas temu ich wycena giełdowa sięgnęła biliona dolarów większość z nas nie podejrzewała nawet, że wynik ten zostanie w najbliższym czasie podwojony. Tymczasem Apple zwiększyło swoje przychody r/r o 30 proc., co przy takich liczbach jest wynikiem niesamowicie imponującym. Był to też jeden z głównych czynników dzięki którym Apple dało radę potroić swoją wycenę na giełdzie. Nie ma się więc co dziwić, że osoby zarządzające firmą otrzymują wynagrodzenie stosowne do sukcesu, jaki osiąga firma. Teraz wiemy, ile zarabiają najważniejsze osoby w Apple.

Ile zarabia Tim Cook, a ile inni CXO?

Według oświadczenia samego Apple, zarobki w firmie wyglądają w następujący sposób:

CEO, Tim Cook: $98 miliony dolarów

Pensja: 3 miliony dolarów

Zysk z akcji: 82.3 milionów dolarów

Dodatek motywacyjny: 10.7 milionów dolarów

Inne dodatki: 1.38 millionów dolarów

CFO, Luca Maestri: 26.98 milionów dolarów

Pensja: 1 milion dolarów

Zysk z akcji: 22 miliony dolarów

Dodatek motywacyjny: 4 miliony dolarów

Inne dodatki: 18 tysięcy dolarów

Radca prawny, Kate Adams: 26.97 milionów dolarów

Pensja: 1 milion dolarów

Zysk z akcji: 22 miliony dolarów

Dodatek motywacyjny: 4 miliony dolarów

Inne dodatki: 14 tysięcy dolarów

wiceprezes, Deirdre O’Brians: 26.97 milionów dolarów

Pensja: 1 milion dolarów

Zysk z akcji: 22 miliony dolarów

Dodatek motywacyjny: 4 miliony dolarów

Inne dodatki: 61 tysięcy dolarów

COO, Jeff Wiliams: 26.97 milionów dolarów

Pensja: 1 milion dolarów

Zysk z akcji: 22 miliony dolarów

Dodatek motywacyjny: 4 miliony dolarów

Inne dodatki: 17 tysięcy dolarów

Oprócz tego - prywatny odrzutowiec i ochrona dla Tima Cooka kosztują krocie

W dokumencie mamy tez wylistowane wydatki firmy i niektóre z nich są bardzo ciekawe. Przede wszystkim warto tu zwrócić uwagę na podróże CEO, który, ze względów bezpieczeństwa (tak przynajmniej podane ejst w dokumencie) podróżuje prywatnym odrzutowcem (co jest oczywiście zgodne z proekologicznym podejściem firmy). Na podróże szefa firma wydała w 2021 roku ponad 700 tysięcy dolarów. Oprócz tego Tim Cook posiada też własną ochronę, której koszty wcale nie są dużo mniejsze i opiewają na ponad 600 tysięcy dolarów. To około 10 razy więcej, niż zarabia przeciętny pracownik Apple. Mediana zarobków w firmie to bowiem 68 tysięcy dolarów rocznie, co oznacza, że CEO Pay Ratio wynosi ponad 1400:1. Dla przypomnienia - przeciętnie jest to około 300:1.

Trzeba przyznać, że przy takich sumach nawet 30 mln dolarów które CD Projekt RED przyznał swoim pracownikom w ramach nagrody brzmi jak drobne na waciki.

