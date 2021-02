Mniejszy Apple Watch z większą baterią? Apple ma na to ciekawy pomysł

Przez lata Apple Watch praktycznie nie zmienił swojego designu, między innymi właśnie ze względu na to, że jakakolwiek zmiana w tym wypadku znacznie wpłynęłaby na możliwości urządzenia. Jednak ostatnio Apple opatentowało technologię, która może pozwolić zwolnić w środku nieco miejsca i zmienić tym samym wygląd zegarka, chociażby znacznie go odchudzić. Firma ma bowiem plan zastąpić Taptic Engine czymś, co w dokumentacji nazywa się „Haptic Device with a Moving Battery Element”. Dalsze wyjaśnienia tego pomysłu sugerują, że do wytworzenia wibracji wykorzystana zostanie… sama bateria, bądź też jakaś jej część. Dzięki temu firma chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeżeli uda się im wprowadzić takie zmiany, możliwe będzie zwiększenie pojemności baterii bez zwiększania rozmiarów (grubości) zegarka, bądź też odchudzenie całości bez kosztów po stronie czasu działania na jednym ładowaniu. W dokumencie patentowym możemy przeczytać, że:

Urządzenie haptyczne może zawierać element baterii połączony z wyświetlaczem, element magnetyczny i zespół cewki zbudowany w celu wywoływania ruchu oscylacyjnego elementu baterii równolegle do wyświetlacza i wytworzenia haptycznego sygnału wyjściowego

Oczywiście, jak do wszystkich patentów, także do tego trzeba podejść z rozsądną dozą sceptycyzmu. Pomysł jest bowiem ciekawy, ale wiąże się z wieloma potencjalnymi problemami, jak chociażby wpływ takich częstych ruchów oscylacyjnych na samo ogniwo i jego trwałość. Niemniej, jest to póki co największa szansa na zmianę designu serii.

