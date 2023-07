Apple Watch w 2023 roku: Sprawdź, który model pasuje do Twojego stylu, potrzeb i budżetu

Apple Watch – który wybrać w 2023

Smartwatche od lat zyskują na popularności, zwłaszcza od momentu, kiedy Apple wprowadziło na rynek pierwszy model Apple Watcha. Firma nieustannie udoskonala swój produkt, prezentując kolejne generacje urządzeń, z coraz większą liczbą funkcji i innowacji. Nie wiesz, który model wybrać? Ten artykuł powstał z myślą o Tobie.

Wybór odpowiedniego Apple Watcha może być wyzwaniem. Podobnie jak w przypadku iPhone'ów i MacBooków, nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. Szczególnie jeśli ogranicza Cię budżet. W tym przewodniku pomożemy Ci znaleźć taki model Apple Watcha, który odpowiada Twoim potrzebom – zarówno pod względem funkcji, jak i ceny.

Apple Watch w 2023 roku – przegląd najciekawszych modeli

Przyjrzeliśmy się różnym modelom Apple Watch dostępnym na rynku. Poniżej przedstawiamy przegląd najciekawszych opcji, które mogą Cię zainteresować.

Apple Watch Series 8 – najlepszy wybór

Apple Watch Series 8 to najnowsza generacja smartwatcha marki Apple. Wyposażony w wiele innowacyjnych funkcji, Series 8 oferuje zaawansowane możliwości monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej. Specyfikacje techniczne obejmują m.in.:

Rozmiar wyświetlacza : 41 mm lub 45 mm

: 41 mm lub 45 mm Żywotność baterii : do 18 godzin

: do 18 godzin Pamięć : 32 GB

: 32 GB Główne funkcje: nowe funkcje zdrowotne, wydłużona żywotność baterii, zaktualizowany procesor i czujniki

Apple Watch Series 8 oferuje wiele nowych funkcji i ulepszeń w porównaniu do poprzednich modeli. Nowy układ S8 oraz dodatkowe czujniki umożliwiają wykrywanie upadków i wypadków samochodowych, co pozwala na szybkie skontaktowanie się ze służbami ratunkowymi. Obudowa ze zrecyklingowanego stopu aluminium lotniczego i wytrzymałe szkło Ion-X zapewniają solidność i wytrzymałość w codziennym użytkowaniu. Apple Watch Series 8 skupia się również na zdrowiu, oferując wbudowany EKG i czujnik tętna, umożliwiając monitorowanie parametrów ciała, w tym rytmu serca i poziomu tlenu we krwi. Nowością jest też możliwość korzystania z funkcji SOS nawet przy braku zasięgu sieci komórkowej. W trybie oszczędzania energii żywotność zegarka może wydłużyć się nawet do 36 h.

Zalety:

Wiele nowych funkcji zdrowotnych

Wydłużona żywotność baterii

Zaktualizowany procesor i czujniki

Wady:

Model GPS + Cellular jest dość drogi

Apple Watch Series 7 – tańsza alternatywa dla "ósemki"

Choć nie jest to najnowszy model Apple Watch, "siódemka" nadal oferuje wiele wartościowych funkcji. Wyposażony w zaawansowane czujniki i możliwość monitorowania zdrowia, wciąż jest godnym uwagi smartwatchem. Specyfikacje techniczne obejmują m.in.:

Rozmiar wyświetlacza : 41 mm lub 45 mm

: 41 mm lub 45 mm Żywotność baterii : do 18 godzin

: do 18 godzin Pamięć : 32 GB

: 32 GB Główne funkcje: duży wyświetlacz, szybkie ładowanie, funkcje związane ze zdrowiem, odporność na wodę i kurz

Mimo braku najnowszego chipsetu Series 7 nadal zapewnia monitorowanie tętna, śledzenie snu, pomiar poziomu tlenu we krwi oraz inne przydatne funkcje zdrowotne. Series 7 jest dostępny w tych samych rozmiarach co Series 8 (41 mm i 45 mm) i oferuje opcje wykończenia z aluminium, stali nierdzewnej lub tytanu. Jeśli nie potrzebujesz najnowszych funkcji i chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, Apple Watch Series 7 jest godnym rozważenia wyborem. Warto zauważyć, że Apple wycofało się z produkcji Series 7, jednak można go jeszcze znaleźć w wielu sklepach.

Zalety:

Duży wyświetlacz

Szybkie ładowanie

Skupienie na zdrowiu użytkownika

Odporność na wodę i kurz

Wady:

Przeciętny czas działania na jednym ładowaniu

Apple Watch SE – opcja budżetowa

Apple Watch SE jest najbardziej przystępną cenowo wersją smartwatcha od Apple, oferującą prostsze i bardziej podstawowe funkcje. Oczywiście wciąż mamy tu monitorowanie zdrowia, funkcje lokalizacji oraz wykrywanie upadków. Specyfikacje techniczne obejmują m.in.:

Rozmiar wyświetlacza : 40 mm lub 44 mm

: 40 mm lub 44 mm Żywotność baterii : do 18 godzin

: do 18 godzin Pamięć : 32 GB

: 32 GB Główne funkcje: najbardziej przystępny cenowo Apple Watch, możliwość konfiguracji rodzinnej, monitorowanie zdrowia i lokalizacji, wykrywanie upadków

Jeśli szukasz budżetowej opcji, Apple Watch SE jest doskonałym wyborem. Ten model oferuje wiele funkcji i możliwości, które zadowolą większość użytkowników. Apple Watch SE posiada GPS, monitorowanie aktywności fizycznej, funkcje monitorowania snu, wykrywanie upadków oraz wiele innych przydatnych funkcji. Dzięki zaktualizowanemu układowi S8 model SE zapewnia szybką i płynną pracę, podobną do Series 8. Jeśli nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji, Apple Watch SE to budżetowa opcja, która oferuje wiele korzyści.

Zalety:

Najbardziej przystępny cenowo Apple Watch

Konfiguracja rodzinna dla dzieci i starszych osób

Monitorowanie zdrowia i lokalizacji

Wykrywanie upadków

Wady:

Mniej wytrzymały niż inne modele Apple Watch

Apple Watch Ultra – dla aktywnych i najbardziej wymagających

Apple Watch Ultra to model przeznaczony dla osób aktywnych i sportowców, którzy potrzebują wyjątkowo trwałego smartwatcha. Wykonany z tytanu i szkła szafirowego, smartwatch jest wyposażony w funkcje dedykowane outdoorowym aktywnościom. Specyfikacje techniczne obejmują m.in.:

Rozmiar wyświetlacza : 49 mm

: 49 mm Żywotność baterii : do 36 godzin

: do 36 godzin Pamięć : 32 GB

: 32 GB Główne funkcje: najtrwalszy Apple Watch, obudowa z tytanu i szkła szafirowego, funkcje bezpieczeństwa i zdrowia, GPS o podwójnej częstotliwości

Jeśli jesteś aktywną osobą kochającą outdoor, wspinaczkę lub nurkowanie, Apple Watch Ultra może być najlepszym wyborem dla Ciebie. Ten model został zaprojektowany, aby spełnić wymagania najbardziej wymagających użytkowników. Jest najbardziej odporny na uszkodzenia i ekstremalne warunki pracy. Posiada wiele zaawansowanych funkcji, takich jak rozbudowany system GPS, odporność na wodę do 100 metrów, 36-godzinną żywotność baterii, a także przycisk akcji, który można dostosować do różnych aktywności sportowych.

Zalety:

Najtrwalszy Apple Watch

Obudowa z tytanu i szkła szafirowego

Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa i zdrowia

GPS o podwójnej częstotliwości

Wady: