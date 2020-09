Użytkownik AppleDemoYT opublikował na Twitterze kilka ciekawych zdjęć, które podobno przedstawiają pierwszy prototyp zegarka Apple Watch w obudowie iPoda Nano. Apple znane jest z tego, że swoje nowe modele urządzeń pakuje w obudowy, które mają przypominać coś całkiem innego, więc cała historia wydaje się bardzo prawdopodobna. A jest tym bardziej zabawna, że część użytkowników iPoda Nano 6. generacji próbowała używać go właśnie jak zegarka. Wygląda na to, że historia zatoczyła koło ;-).

Prototype Apple Watch (Original) with matching Security Case and box. The Security Case was used to conceal the design before release durning transportation; and makes the Watch look similar to an iPod Nano. #appleinternal pic.twitter.com/2q0y8l6oso

— Apple Demo (@AppleDemoYT) September 1, 2020