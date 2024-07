Apple Watch i kontakt z wodą – czego należy unikać?

Wybierasz się nad wodę i chcesz zabrać ze sobą Apple Watch’a? No pewnie, żaden problem – przecież producent reklamuje swoje zegarki jako wodoodporne. Pytanie brzmi jednak, czy odporne na każdą wodę? To już nie takie proste, bo Apple wyróżnia całą listę aktywności związanych z wodą, które mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia – i nie mówię tu o wyczynowych sportach, a czynnościach tak prozaicznych, jak mycie rąk mydłem.

Apple Watch – wchodzić z nim do wody czy nie?

Sezon wakacyjny w pełni więc pewnie wielu z Was – drodzy fani elektroniki użytkowej – wybiera się na urlop nad morze, jezioro czy ocean. Zauważyłem, że posiadacze Apple Watch’y dzielą się w takim przypadku na dwie grupy – tych, którzy bez sprawdzania wytycznych wskakują z nim do gorącej bali, a także tych, którzy w obawie przed uszkodzeniem nie weszliby z zegarkiem nawet pod prysznic.

A jak jest w praktyce? Cóż, mi jeszcze nie udało się zegarka uszkodzić, choć towarzyszył mi w różnych środowiskach wodnych, ale nie na moich indywidualnych doświadczeniach powinniśmy bazować – zamiast tego rzućmy okiem na instrukcje Apple.

Na co uważać podczas kąpieli z zegarkiem od Apple?

Zegarek Apple Watch jest odporny na kontakt z wodą, ale nie jest wodoszczelny – głosi pierwsze zdanie dokumentu z wytycznymi odnośne kontaktów zegarka z wodą. Wydawać by się mogło, że w zasadzie od Apple Watch 2 generacji kontakt z wodą jest bezpieczny, bo:

Zegarki Apple Watch Series 1 i Apple Watch (1. generacji) mają klasę IPX7 ochrony przed wniknięciem wody według normy IEC 60529.

Zegarki Apple Watch Series 2 i nowsze mają klasę wodoodporności 50 metrów zgodnie z normą ISO 22810:2010.

Ale Apple na wszelki wypadek zabezpiecza się też szeregiem ostrzeżeń, które w założeniu mają odebrać argumenty użytkownikowi, który chciałby rościć sobie prawa do gwarancji po zalaniu.

Wodoodporność nie jest cechą stałą i może się z czasem zmniejszać. Nie ma możliwości ponownego sprawdzenia zegarka Apple Watch pod kątem wodoodporności lub ponownego uszczelnienia go – Apple

Zacznijmy od wakacyjnych podstaw. Jeśli posiadasz najnowszego Apple Watch’a 8, to możesz pływać z nim w płytkiej wodzie, na przykład w morzu, jeziorze lub basenie – maksymalnie do głębokości 50 metrów i nie przekraczając 30 minut. Nie zaleca się zaś nurkowania głębinowego i uprawiania sportów, gdzie występuje duża prędkość przepływu wody, na przykład na nartach wodnych. – wodoodporność do 100 metrów posiada jedynie Apple Watch Ultra, choć Apple nie zaleca nurkowania powyżej 40 metrów.

Ciekawiej robi się jednak w przypadku znacznie bardziej codziennych sytuacji. Apple Watch może oczywiście znajdować się na dłoni podczas mycia rąk – co więcej, jest od tego nawet aplikacja – ale kontakt z mydłem, mydlinami lub innym detergentem może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Uważać trzeba też na balsamy do ciała, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, olejki, a nawet perfumy – to wciąż wszakże produkty na bazie wody – bo po zetknięciu z nimi Apple Wach może nie działać prawidłowo. Odpadają też wszelkie rozpuszczalniki, kwasy i kwaśne pokarmy (cokolwiek Apple ma na myśli).

Jeśli wybierzecie się do łaźni parowej lub gorącej bali i zegarek odmówi posłuszeństwa, to też będziecie sami sobie winni, bo Apple przed takimi sytuacjami przestrzega. Temperatura w łaźni nie powinna przekraczać bowiem 55 stopni. Wszystkie powyższe przykłady mogą – cytując Apple – negatywnie wpływać na uszczelnienia wodne i membrany akustyczne.

Uważajmy, ale nie dajmy się zwariować

Ten tekst nie powstał po to, byście z trwogą w oczach wchodzili teraz z zegarkiem do basenu, a po to, by wyczulić na nieoczywiste sytuacje, które ostatecznie nie muszą wcale stanowić dla urządzenia niebezpieczeństwa. Będąc całkowicie szczery przyznam, że nie raz zdarzało mi się te zakazy złamać, a mimo to Apple Watch wyszedł z tego bez szwanku – ostatnio głośno zaś było o zegarku, który pod wodą przetrwał kilkanaście miesięcy.

Warto jednak mieć wskazówki na uwadze, bo wszelkie uszkodzenia spowodowane kontaktem z wodą automatycznie wykluczają możliwość skorzystania z gwarancji.