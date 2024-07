Ten niewielki gadżet rozpalił internautów. Nostalgiczny, niewielki, piękny, wykorzystujący nowoczesne urządzenia, ale... pozwalający je przekształcić w coś, co kochaliśmy w przeszłości. No przecież to nie mogło się skończyć inaczej.

TinyPod: gadżet który zamieni Twój Apple Watch w nowoczesnego iPoda

TinyPod to w gruncie rzeczy nie mniej, nie więcej, a silikonowa obudowa dla Apple Watcha, która wizualnie zamienia go w coś na wzór kultowego odtwarzacza. A przynajmniej jej droższy wariant, ten z charakterystycznym kółeczkiem — bo w sprzedaży dostępne będą dwa warianty. Podstawowy — gdzie wszystko kontrolujemy za pośrednictwem korony zegarka i ekranu dotykowego, oraz ta bardziej wypasiona... a zarazem jeszcze bardziej nostalgiczna.

Apple Watch jako telefon. Nostalgia i nowoczesność

Twórcy TinyPoda mają wizję swojego produktu jako etui, które potrafi zamienić zegarek w... taki współczesny "dumb phone". Z jednej strony mowa o nowoczesnym zegarku z e-simem w środku. Z drugiej jednak: na tle nawet smartfonów z najniższej półki: jest on pełen ograniczeń. Ale pozwoli odpisać na wiadomość, odebrać telefon, sprawdzić kalendarz czy odtworzyć muzykę. To że niezbędne będą do tego zewnętrzne akcesoria (tj. słuchawki) raczej dla nikogo nie powinno stanowić problemu. Poza tym warto mieć na uwadze, że posłuży on również jako środek płatniczy dzięki Apple Pay.

tinypod

TinyPod: dwa modele, trzy warianty wielkości. Gadżet trafi do klientów jeszcze tego lata

TinyPod sprzedawany jest w dwóch wariantach: z kółeczkiem (za 79,99 dolarów) i bez (29,99 dolarów). Twórcy tego nostalgicznego etui pamiętając o wszystkich wariantach zegarków Apple oferują urządzenie w trzech rozmiarach. Dostosowane do małych zegarków (41/40mm), dużych (45/44mm) oraz 49mm dla Apple Watch Ultra. Zamówienie można złożyć na oficjalnej stronie producenta, a wysyłka ma nastąpić jeszcze tego lata.