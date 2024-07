Za każdym razem gdy mowa o gadżetach które do poprawnego działania potrzebują specjalnej aplikacji czy jakiegoś zaplecza uzależnionego od twórców — pojawia się ta sama dyskusja. Dyskusja, którą kwituje pytanie: ciekawe jak długo to wszystko podziała.

Pytania te jednak pojawiają się nie bez powodu. Wielokrotnie bowiem byliśmy już świadkami tego, jak twórcy aplikacji porzucają swoje produkty i magiczne funkcjonalności znikają z dnia na dzień. A czasem nawet jeżeli wszystko wciąż działa, to sprawy nie wyglądają tak kolorowo w kontekście bezpieczeństwa danych rozwiązań — co powraca jak bumerang w przypadku rozwiązań smart home... i nie tylko.

Gracze często boją się, że wydawcy gier wystrychną ich na dudka i wyciągną wtyczkę, a oni stracą dostęp do zakupionych produktów. Na tle tego co właśnie zrobiło Nike - to wciąż nic. Bowiem ich obuwie inspirowane kultowym "Powrotem do przyszłości" właśnie traci kluczową funkcję.

Źródło: Nike

Buty za blisko 1400 złotych stracą opcje. Nike wygasza aplikację

Buty inspirowane "Powrotem do przyszłości" które same się sznurują i oferują kolorowe podświetlenie kontrolowane za pośrednictwem aplikacji co prawda mają też fizyczne przyciski, które pozwolą na włączanie i wyłączanie, monitorowanie poziomu baterii, dostosowywanie tego jak mocno mają być zasznurowane itd. Ale nie będą oni już mogli dostosowywać podświetlenia — to bowiem rzecz, która dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. A ta ma zniknąć z cyfrowych sklepów na początku sierpnia. I korzystać z niej będą mogli wyłącznie użytkownicy, którzy już tę apkę zainstalowali.

To jeden z przykładów, który pokazuje że wiele technologicznych gadżetów to "jednorazówki" którymi pełną funkcjonalnością możemy pocieszyć się co najwyżej tu i teraz. I każdorazowo decydując się na zakup tak kosztownych akcesoriów z nowej kategorii — warto mieć to zawsze na uwadze.